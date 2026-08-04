दुनिया के सबसे सुरक्षित और सबसे खतरनाक शहर कौन से हैं? रैंकिंग कैसे बनती है?

किसी शहर को 'सुरक्षित' या 'खतरनाक' कहना सिर्फ अपराध के आंकड़ों पर निर्भर नहीं करता। आजकल रैंकिंग में अपराध, पुलिस व्यवस्था, तकनीक, स्वास्थ्य सेवाएं, सड़क सुरक्षा और जीवन स्तर जैसे कई कारकों को शामिल किया जाता है। यह एक्सप्लेनर Numbeo के आधिकारिक 2025 सेफ्टी/क्राइम इंडेक्स डेटा पर आधारित है।