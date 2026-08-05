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क्या आप भी डेली खाते हैं टमाटर या टमैटो सॉस? नई रिसर्च में निकला फैटी लिवर से बड़ा कनेक्शन, जानिए सच

Tomatoes for Fatty Liver (MASLD): अगर आप अपनी डेली डाइट में टमाटर या टमैटो सॉस शामिल करते हैं, तो आपके लिए यह जानकारी राहत भरी हो सकती है कि आपको फैटी लिवर का खतरा कम है, वहीं फैटी लिवर के मरीजों को भविष्य में मिल सकती है बड़ी खुशखबरी... जानिए क्या है फैटी लिवर के लक्षण और टमाटर खाने से क्या है इसका कनेक्शन
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भारत

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Sanjana Kumar

Aug 05, 2026

Daily tomatoes fatty Liver connection

Daily tomatoes fatty Liver connection: डेली टमाटर या टमैटो सॉस खाने वालों के साथ ही फैटी लिवर से परेशान लोगों को मिल सकती है राहत। (AI Creavitve)

Tomatoes for Fatty Liver (MASLD): क्या रोजाना खाई जाने वाली साधारण सी सब्जी टमाटर फैटी लिवर (MASLD) के खतरे को कम करने में मदद कर सकती है? हाल में प्रकाशित एक क्लीनिकल ट्रायल ने इस सवाल को नई चर्चा में ला दिया है। अध्ययन में पाया गया कि छह सप्ताह तक प्रतिदिन 200 ग्राम कच्चे टमाटर और 50 ग्राम टमाटर सॉस खाने वाले लोगों में लिवर में जमा वसा के एक महत्वपूर्ण संकेतक (Controlled Attenuation Parameter-CAP) में उन लोगों की तुलना में अधिक कमी देखी गई, जिन्होंने टमाटर नहीं खाए। हालांकि शोधकर्ताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि यह प्रारंभिक (exploratory) अध्ययन है और इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि केवल टमाटर खाने से फैटी लिवर का इलाज हो जाएगा।

क्या है MASLD, जो तेजी से बढ़ रही है?

MASLD यानी Metabolic Dysfunction Associated Steatotic Liver Disease। पहले इसे NAFLD (Non Alcoholic Fatty Liver Disease) कहा जाता था। इसमें शराब के कारण नहीं, बल्कि मोटापा, मधुमेह, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई ट्राइग्लिसराइड और मेटाबॉलिक समस्याओं के कारण लिवर में वसा जमा होने लगती है। यदि समय रहते ध्यान न दिया जाए तो यह सूजन (MASH), फाइब्रोसिस, सिरोसिस और कुछ मामलों में लिवर कैंसर तक पहुंच सकती है।

अध्ययन में क्या हुआ?

शोधकर्ताओं ने वयस्क प्रतिभागियों को दो समूहों में बांटा। पहले समूह ने छह सप्ताह तक प्रतिदिन लगभग 200 ग्राम कच्चे टमाटर और 50 ग्राम टमाटर सॉस खाया। दूसरे समूह ने टमाटर नहीं खाए। दोनों समूहों को समान आहार संबंधी सलाह दी गई और सामान्य जीवनशैली बनाए रखने को कहा गया। परिणाम में टमाटर खाने वाले समूह में CAP स्कोर में अधिक कमी देखी गई, जो लिवर में वसा की मात्रा का एक मान्य संकेतक है। दिलचस्प बात यह रही कि शरीर का वजन या अन्य मेटाबॉलिक पैरामीटर में बड़ा अंतर नहीं दिखा। इससे संकेत मिलता है कि टमाटर का प्रभाव केवल वजन घटने पर निर्भर नहीं हो सकता।

आखिर टमाटर में ऐसा क्या है?

विशेषज्ञों का कहना है कि टमाटर में मौजूद लाइकोपीन (Lycopene) एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा टमाटर में विटामिन C, पोटैशियम, बीटा-कैरोटीन, पॉलीफेनॉल जैसे तत्व भी पाए जाते हैं। ये तत्व ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन को कम करने में भूमिका निभा सकते हैं। माना जाता है कि यही कारण लिवर कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में मदद कर सकता है। हालांकि इंसानों में इस प्रभाव की पुष्टि के लिए बड़े अध्ययन अभी बाकी हैं।

भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह शोध?

भारत में मोटापा, टाइप-2 डायबिटीज और पेट के आसपास चर्बी बढ़ने के साथ फैटी लिवर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कई लोगों को इसका पता तब चलता है जब अल्ट्रासाउंड या हेल्थ चेकअप कराया जाता है। यदि भविष्य के बड़े अध्ययन भी टमाटर के फायदे की पुष्टि करते हैं तो यह भारत जैसे देश में कम लागत वाला आहार विकल्प बन सकता है, क्योंकि टमाटर लगभग हर रसोई का हिस्सा है। लेकिन सिर्फ टमाटर काफी नहीं… यही इस अध्ययन की सबसे महत्वपूर्ण सीख भी है।

विशेषज्ञ कहते हैं कि MASLD के इलाज का सबसे प्रभावी तरीका अब भी-

  • वजन कम करना
  • नियमित व्यायाम
  • संतुलित भोजन
  • चीनी और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड कम करना
  • शराब से दूरी
  • मधुमेह और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रखना है।
  • उनका मानना है कि जीवनशैली में बदलाव अभी भी उपचार की आधारशिला है।

टमाटर पकाकर खाना ज्यादा फायदेमंद?

न्यूट्रिशियन एक्सपर्ट के मुताबिक टमाटर को हल्का पकाने और थोड़ी मात्रा में स्वस्थ वसा (जैसे जैतून का तेल या सरसों का तेल) के साथ खाने पर लाइकोपीन का अवशोषण बढ़ सकता है। यही वजह है कि इस अध्ययन में कच्चे टमाटर के साथ टमाटर सॉस भी शामिल किया गया था। हालांकि एक्सपर्ट्स चेताते हैं कि इसका मतलब यह नहीं कि बाजार में मिलने वाले अधिक नमक या चीनी वाले सॉस का अधिक सेवन किया जाए।

एक और बड़ी तस्वीर है यह

हाल के महीनों में MASLD पर कई नए शोध सामने आए हैं। कुछ अध्ययनों में फाइबर, फल और जीवनशैली सुधार से लाभ के संकेत मिले हैं, जबकि गंभीर मामलों के लिए नई दवाओं पर भी काम चल रहा है। इसका अर्थ है कि भविष्य में फैटी लिवर का उपचार केवल दवाओं पर नहीं, बल्कि आहार+व्यायाम+लक्षित उपचार के संयुक्त मॉडल पर आधारित हो सकता है।

क्या इस अध्ययन की सीमाएं भी हैं?

  • यह एक अध्ययन छोटा था।
  • इसकी अवधि केवल 6 सप्ताह की थी।
  • इससे कारण और परिणाम (cause-effect) का अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।
  • यह यह भी साबित नहीं करता कि टमाटर अकेले फैटी लिवर ठीक कर देंगे।
  • इसीलिए शोधकर्ता बड़े और लंबे क्लीनिकल ट्रायल की जरूरत पर जोर दे रहे हैं।

MASLD आखिर कितना आम हो चुका है?

एक अनुमान के मुताबिक दुनिया के लगभग हर तीन में से एक वयस्क में MASLD (फैटी लिवर) पाया जा सकता है। भारत में भी मोटापा और टाइप-2 डायबिटीज बढ़ने के साथ इसके मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। शुरुआती चरण में अक्सर इसके कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होते।

फैटी लिवर के शुरुआती संकेत क्या हो सकते हैं?

    ये संभावित लक्षण (कई लोगों में कोई लक्षण नहीं होते)

    • लगातार थकान
    • पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में भारीपन
    • कमजोरी
    • नियमित जांच में SGPT/ALT बढ़ा मिलना
    • अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर का पता चलना

    ये जानना भी जरूरी

    क्या टमाटर पकाकर खाना बेहतर है?

      • हल्का पकाने पर लाइकोपीन शरीर में बेहतर अवशोषित हो सकता है।
      • यदि इसे थोड़ी मात्रा में स्वस्थ वसा (जैसे जैतून या सरसों के तेल) के साथ खाया जाए तो अवशोषण और बढ़ सकता है।
      • इसलिए टमाटर सूप, घर का बना टमाटर प्यूरी या हल्की पकी सब्जी भी अच्छे विकल्प हो सकते हैं।

      न लोगों को सावधानी रखनी चाहिए?

        • हर किसी के लिए बहुत अधिक टमाटर खाना सही नहीं होता।
        • एसिडिटी या GERD वाले मरीज
        • किडनी रोगियों में पोटैशियम की समस्या होने पर डॉक्टर की सलाह जरूरी हो सकती है।
        • जिन्हें टमाटर से एलर्जी हो

        फैटी लिवर में केवल टमाटर नहीं, ये भी मददगार हो सकते हैं

          रिसर्च के अनुसार संतुलित आहार में शामिल किए जा सकते हैं-

          • हरी पत्तेदार सब्जियां
          • साबुत अनाज
          • दालें
          • मेवे (सीमित मात्रा में)
          • फल
          • कॉफी (बिना अधिक चीनी के, कुछ अध्ययनों में संभावित लाभ)

          सबसे जरूरी बात

            टमाटर दवा नहीं है। यह अध्ययन यह साबित नहीं करता कि टमाटर फैटी लिवर का इलाज है। यह केवल संकेत देता है कि संतुलित आहार के हिस्से के रूप में टमाटर लिवर में वसा के एक महत्वपूर्ण संकेतक को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है।

            क्या आप जानते हैं?

            • टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन नामक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट के कारण होता है।
            • टमाटर को हल्का पकाने से लाइकोपीन का अवशोषण बढ़ सकता है।
            • शरीर के वजन का 5-10% कम करना कई MASLD मरीजों में लिवर की वसा और सूजन कम करने से जुड़ा पाया गया है।
            • फैटी लिवर के शुरुआती चरण में अक्सर कोई लक्षण नहीं होते, इसलिए समय-समय पर स्वास्थ्य जांच महत्वपूर्ण है।

            रोजाना टमाटर खाना सेहत के लिए बेस्ट आहार का हिस्सा हो सकता है और शुरुआती शोध बताते हैं कि यह फैटी लिवर में जमा वसा के एक महत्वपूर्ण संकेतक को कम करने में मदद कर सकता है। हालांकि शोध से मिली जानकारी को किसी चमत्कारी इलाज की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। इसके बजाय यह सोचें कि संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम और चिकित्सकीय सलाह के साथ ही इसका वास्तविक लाभ मिल सकता है।

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            Updated on:

            05 Aug 2026 11:08 am

            Published on:

            05 Aug 2026 11:07 am

            Hindi News / Patrika+ / क्या आप भी डेली खाते हैं टमाटर या टमैटो सॉस? नई रिसर्च में निकला फैटी लिवर से बड़ा कनेक्शन, जानिए सच

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