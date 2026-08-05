क्या आप भी डेली खाते हैं टमाटर या टमैटो सॉस? नई रिसर्च में निकला फैटी लिवर से बड़ा कनेक्शन, जानिए सच

Daily tomatoes fatty Liver connection: डेली टमाटर या टमैटो सॉस खाने वालों के साथ ही फैटी लिवर से परेशान लोगों को मिल सकती है राहत। (AI Creavitve)
Tomatoes for Fatty Liver (MASLD): क्या रोजाना खाई जाने वाली साधारण सी सब्जी टमाटर फैटी लिवर (MASLD) के खतरे को कम करने में मदद कर सकती है? हाल में प्रकाशित एक क्लीनिकल ट्रायल ने इस सवाल को नई चर्चा में ला दिया है। अध्ययन में पाया गया कि छह सप्ताह तक प्रतिदिन 200 ग्राम कच्चे टमाटर और 50 ग्राम टमाटर सॉस खाने वाले लोगों में लिवर में जमा वसा के एक महत्वपूर्ण संकेतक (Controlled Attenuation Parameter-CAP) में उन लोगों की तुलना में अधिक कमी देखी गई, जिन्होंने टमाटर नहीं खाए। हालांकि शोधकर्ताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि यह प्रारंभिक (exploratory) अध्ययन है और इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि केवल टमाटर खाने से फैटी लिवर का इलाज हो जाएगा।
MASLD यानी Metabolic Dysfunction Associated Steatotic Liver Disease। पहले इसे NAFLD (Non Alcoholic Fatty Liver Disease) कहा जाता था। इसमें शराब के कारण नहीं, बल्कि मोटापा, मधुमेह, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई ट्राइग्लिसराइड और मेटाबॉलिक समस्याओं के कारण लिवर में वसा जमा होने लगती है। यदि समय रहते ध्यान न दिया जाए तो यह सूजन (MASH), फाइब्रोसिस, सिरोसिस और कुछ मामलों में लिवर कैंसर तक पहुंच सकती है।
शोधकर्ताओं ने वयस्क प्रतिभागियों को दो समूहों में बांटा। पहले समूह ने छह सप्ताह तक प्रतिदिन लगभग 200 ग्राम कच्चे टमाटर और 50 ग्राम टमाटर सॉस खाया। दूसरे समूह ने टमाटर नहीं खाए। दोनों समूहों को समान आहार संबंधी सलाह दी गई और सामान्य जीवनशैली बनाए रखने को कहा गया। परिणाम में टमाटर खाने वाले समूह में CAP स्कोर में अधिक कमी देखी गई, जो लिवर में वसा की मात्रा का एक मान्य संकेतक है। दिलचस्प बात यह रही कि शरीर का वजन या अन्य मेटाबॉलिक पैरामीटर में बड़ा अंतर नहीं दिखा। इससे संकेत मिलता है कि टमाटर का प्रभाव केवल वजन घटने पर निर्भर नहीं हो सकता।
विशेषज्ञों का कहना है कि टमाटर में मौजूद लाइकोपीन (Lycopene) एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा टमाटर में विटामिन C, पोटैशियम, बीटा-कैरोटीन, पॉलीफेनॉल जैसे तत्व भी पाए जाते हैं। ये तत्व ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन को कम करने में भूमिका निभा सकते हैं। माना जाता है कि यही कारण लिवर कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में मदद कर सकता है। हालांकि इंसानों में इस प्रभाव की पुष्टि के लिए बड़े अध्ययन अभी बाकी हैं।
भारत में मोटापा, टाइप-2 डायबिटीज और पेट के आसपास चर्बी बढ़ने के साथ फैटी लिवर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कई लोगों को इसका पता तब चलता है जब अल्ट्रासाउंड या हेल्थ चेकअप कराया जाता है। यदि भविष्य के बड़े अध्ययन भी टमाटर के फायदे की पुष्टि करते हैं तो यह भारत जैसे देश में कम लागत वाला आहार विकल्प बन सकता है, क्योंकि टमाटर लगभग हर रसोई का हिस्सा है। लेकिन सिर्फ टमाटर काफी नहीं… यही इस अध्ययन की सबसे महत्वपूर्ण सीख भी है।
न्यूट्रिशियन एक्सपर्ट के मुताबिक टमाटर को हल्का पकाने और थोड़ी मात्रा में स्वस्थ वसा (जैसे जैतून का तेल या सरसों का तेल) के साथ खाने पर लाइकोपीन का अवशोषण बढ़ सकता है। यही वजह है कि इस अध्ययन में कच्चे टमाटर के साथ टमाटर सॉस भी शामिल किया गया था। हालांकि एक्सपर्ट्स चेताते हैं कि इसका मतलब यह नहीं कि बाजार में मिलने वाले अधिक नमक या चीनी वाले सॉस का अधिक सेवन किया जाए।
हाल के महीनों में MASLD पर कई नए शोध सामने आए हैं। कुछ अध्ययनों में फाइबर, फल और जीवनशैली सुधार से लाभ के संकेत मिले हैं, जबकि गंभीर मामलों के लिए नई दवाओं पर भी काम चल रहा है। इसका अर्थ है कि भविष्य में फैटी लिवर का उपचार केवल दवाओं पर नहीं, बल्कि आहार+व्यायाम+लक्षित उपचार के संयुक्त मॉडल पर आधारित हो सकता है।
एक अनुमान के मुताबिक दुनिया के लगभग हर तीन में से एक वयस्क में MASLD (फैटी लिवर) पाया जा सकता है। भारत में भी मोटापा और टाइप-2 डायबिटीज बढ़ने के साथ इसके मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। शुरुआती चरण में अक्सर इसके कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होते।
ये संभावित लक्षण (कई लोगों में कोई लक्षण नहीं होते)
क्या टमाटर पकाकर खाना बेहतर है?
न लोगों को सावधानी रखनी चाहिए?
फैटी लिवर में केवल टमाटर नहीं, ये भी मददगार हो सकते हैं
रिसर्च के अनुसार संतुलित आहार में शामिल किए जा सकते हैं-
टमाटर दवा नहीं है। यह अध्ययन यह साबित नहीं करता कि टमाटर फैटी लिवर का इलाज है। यह केवल संकेत देता है कि संतुलित आहार के हिस्से के रूप में टमाटर लिवर में वसा के एक महत्वपूर्ण संकेतक को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है।
रोजाना टमाटर खाना सेहत के लिए बेस्ट आहार का हिस्सा हो सकता है और शुरुआती शोध बताते हैं कि यह फैटी लिवर में जमा वसा के एक महत्वपूर्ण संकेतक को कम करने में मदद कर सकता है। हालांकि शोध से मिली जानकारी को किसी चमत्कारी इलाज की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। इसके बजाय यह सोचें कि संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम और चिकित्सकीय सलाह के साथ ही इसका वास्तविक लाभ मिल सकता है।
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