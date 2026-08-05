क्या आप भी डेली खाते हैं टमाटर या टमैटो सॉस? नई रिसर्च में निकला फैटी लिवर से बड़ा कनेक्शन, जानिए सच

Tomatoes for Fatty Liver (MASLD): क्या रोजाना खाई जाने वाली साधारण सी सब्जी टमाटर फैटी लिवर (MASLD) के खतरे को कम करने में मदद कर सकती है? हाल में प्रकाशित एक क्लीनिकल ट्रायल ने इस सवाल को नई चर्चा में ला दिया है। अध्ययन में पाया गया कि छह सप्ताह तक प्रतिदिन 200 ग्राम कच्चे टमाटर और 50 ग्राम टमाटर सॉस खाने वाले लोगों में लिवर में जमा वसा के एक महत्वपूर्ण संकेतक (Controlled Attenuation Parameter-CAP) में उन लोगों की तुलना में अधिक कमी देखी गई, जिन्होंने टमाटर नहीं खाए। हालांकि शोधकर्ताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि यह प्रारंभिक (exploratory) अध्ययन है और इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि केवल टमाटर खाने से फैटी लिवर का इलाज हो जाएगा।