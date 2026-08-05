5 अगस्त का इतिहास: 61 साल पहले पाकिस्तान की एक चाल से भड़का था 1965 का भारत-पाक युद्ध

1965 का युद्ध निर्णायक नहीं रहा। दोनों पक्षों ने कुछ क्षेत्रों पर कब्जा किया, लेकिन कोई स्पष्ट विजेता नहीं बना। ताशकंद घोषणा के अनुसार, दोनों देशों के बीच शांति समझौता 10 जनवरी 1966 को सोवियत संघ के ताशकंद शहर में सोवियत नेता अलेक्सी कोसिगिन की मध्यस्थता में हुआ, जिस पर भारत की ओर से लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद अयूब खान ने हस्ताक्षर किए।