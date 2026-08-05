140 करोड़ की आबादी, लेकिन टैक्स कितने लोग देते हैं? जानिए भारत का पूरा गणित

सरकार ने खुद यह आंकड़ा संसद में दिया है: वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की कुल आबादी का सिर्फ 6.68% हिस्सा ही आयकर रिटर्न भरता है। यानी 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश में 93% से ज़्यादा लोग या तो टैक्स स्लैब से बाहर हैं, कृषि आय पर निर्भर हैं, अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं या उनकी आय कर योग्य सीमा से कम है। तुलना के लिए, अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों में यह आंकड़ा 50-60% से ऊपर है।