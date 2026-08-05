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क्या सचमुच ‘शापित’ होती हैं चीजे? दुनिया की रहस्यमयी वस्तुओं की डरावनी कहानियां, भारत का भी खास कनेक्शन

Cursed Objects History: भूत प्रेत की कहानियां आपने भी सुनी होंगी... अगर आप उन पर यकीन करते हैं तो शापित वस्तुएं भी आपकी जिज्ञासा जरूर बढ़ाएंगी। इस लेख में जानिए दुनिया की वो शापित वस्तुएं, जो लोगों को डराती हैं, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं इनके बारे में ऐसा कोई प्रमाण आज तक नहीं मिला...
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भारत

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Sanjana Kumar

Aug 05, 2026

Cursed Objects History

Cursed Objects History: क्या आप भी करते हैं इन बातों पर भरोसा? जानिए क्या कहता है विज्ञान? (AI Creative)

Cursed Objects History: यह केवल भूत-प्रेत या अंधविश्वास की कहानी नहीं है। यह उन ऐतिहासिक वस्तुओं की पड़ताल है, जिनके साथ वर्षों से दुर्भाग्य, मौत या रहस्यमयी घटनाओं की कहानियां जुड़ी रही हैं। इनमें भारत से जुड़े दो सबसे चर्चित नाम, होप डायमंड और दिल्ली पर्पल सैफायर भी शामिल हैं। लेकिन इतिहासकार और वैज्ञानिक इन घटनाओं को 'शाप' नहीं, बल्कि संयोग, मनोविज्ञान और मिथक का मिश्रण मानते हैं। सवाल हैं कि क्या कोई हीरा अपने मालिक की किस्मत बदल सकता है? क्या एक गुड़िया या पेंटिंग लोगों की मौत का कारण बन सकती है? सदियों से दुनिया में ऐसी कई चीजें चर्चा में रही हैं, जिन्हें लोग 'शापित' (Cursed Objects) मानते हैं। इन वस्तुओं के मालिकों के साथ दुर्घटनाएं, आर्थिक बर्बादी या असामयिक मौतें जुड़ने के बाद इनके बारे में रहस्य और गहरा होता गया।

हालांकि इतिहासकार और वैज्ञानिक कहते हैं कि इन दावों का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। वहीं ज्यादातर घटनाओं को संयोग, लोककथाओं और इंसानी दिमाग की पैटर्न पहचानने की प्रवृत्ति (Apophenia) से जोड़ा जाता है।

भारत से जुड़ा सबसे चर्चित 'शापित' हीरा

  1. होप डायमंड

दुनिया का मशहूर Hope Diamond मूल रूप से भारत की कोल्लूर खदान (आंध्र प्रदेश) से निकला माना जाता है। किंवदंती है कि इसे एक मंदिर की मूर्ति से निकाल लिया गया था, जिसके बाद इसके कई मालिकों के साथ दुखद घटनाएं हुईं। बाद में यह फ्रांस के राजघराने और फिर कई निजी मालिकों के पास पहुंचा। आज यह अमेरिका के स्मिथसोनियन संग्रहालय में सुरक्षित है। संग्रहालय के साथ किसी 'शाप' जैसी घटना का प्रमाण नहीं मिला।

  1. दिल्ली पर्पल सैफायर

दिलचस्प बात यह है कि यह वास्तव में नीलम नहीं बल्कि, अमेथिस्ट है। माना जाता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान इसे भारत से ब्रिटेन ले जाया गया। इसके मालिकों ने दुर्भाग्य की कहानियां लिखीं। आखिरकार इसे लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को सौंप दिया गया, जहां यह आज भी सुरक्षित रखा गया है।

  1. कोहिनूर का मिथक

कोहिनूर को लेकर भी एक लोकप्रिय मान्यता है कि यह पुरुष शासकों के लिए अशुभ है। हालांकि इतिहासकार इसे प्रमाणित तथ्य नहीं मानते। कोहिनूर से जुड़ी अधिकांश बातें लोककथाओं और ऐतिहासिक व्याख्याओं का हिस्सा हैं, वैज्ञानिक तथ्य नहीं।

दुनिया की अन्य रहस्यमयी वस्तुएं

  • तूतनखामेन का मकबरा- खोज के बाद कई लोगों की मौत को 'फराओ का श्राप' कहा गया, लेकिन वैज्ञानिकों ने फफूंद, बैक्टीरिया और संयोग जैसे कारण भी बताए।
  • एनाबेले डॉल- अमेरिका की प्रसिद्ध गुड़िया, जिस पर पैरानॉर्मल दावे किए जाते हैं।
  • डिब्बुक बॉक्स- एक लकड़ी का बॉक्स, जिसके बारे में कई अलौकिक दावे किए गए।
  • द क्राइंग बॉय पेंटिंग- ब्रिटेन में इसे घरों में लगी आग की घटनाओं से जोड़कर देखा गया।

क्या विज्ञान मानता है 'श्राप'?

वैज्ञानिक समुदाय इन बातों को बिल्कुल नहीं मानता। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब किसी वस्तु के साथ एक-दो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं जुड़ जाती हैं, तो लोग बाद की हर नकारात्मक घटना को उसी से जोड़ने लगते हैं। इसे अपोफेनिया(Apophenia) या कन्फर्मेशन बायस (Confirmation Bias) कहा जाता है। इसका सीधा अर्थ है कि हमारा दिमाग वहां भी पैटर्न खोज लेता है, जहां वह वास्तव में मौजूद नहीं होता।

भारत में भी ऐसी मान्यताएं लोकप्रिय, लेकिन क्यों?

भारत में कई पुराने महल, मंदिर, रत्न और मूर्तियों को लेकर लोककथाएं प्रचलित हैं। लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) या वैज्ञानिक संस्थानों ने किसी भी ऐतिहासिक वस्तु को 'शापित' घोषित नहीं किया है। वैज्ञानिक इन अधिकांश दावों को लोकविश्वास और सांस्कृतिक परंपराओं का हिस्सा मानते हैं न कि कोई प्रमाणित इतिहास।

कहना होगा कि असल में 'शापित वस्तुओं' की कहानियां इतिहास, लोककथाओं और रहस्य का दिलचस्प मिश्रण हैं। इनमें कई घटनाएं वास्तविक हैं, लेकिन किसी अलौकिक शक्ति का वैज्ञानिक प्रमाण आज तक नहीं मिला। इसलिए इन कहानियों को इतिहास और संस्कृति के रोचक हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि स्थापित तथ्य के रूप में।

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Updated on:

05 Aug 2026 11:53 am

Published on:

05 Aug 2026 11:53 am

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