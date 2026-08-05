क्या सचमुच ‘शापित’ होती हैं चीजे? दुनिया की रहस्यमयी वस्तुओं की डरावनी कहानियां, भारत का भी खास कनेक्शन

Cursed Objects History: यह केवल भूत-प्रेत या अंधविश्वास की कहानी नहीं है। यह उन ऐतिहासिक वस्तुओं की पड़ताल है, जिनके साथ वर्षों से दुर्भाग्य, मौत या रहस्यमयी घटनाओं की कहानियां जुड़ी रही हैं। इनमें भारत से जुड़े दो सबसे चर्चित नाम, होप डायमंड और दिल्ली पर्पल सैफायर भी शामिल हैं। लेकिन इतिहासकार और वैज्ञानिक इन घटनाओं को 'शाप' नहीं, बल्कि संयोग, मनोविज्ञान और मिथक का मिश्रण मानते हैं। सवाल हैं कि क्या कोई हीरा अपने मालिक की किस्मत बदल सकता है? क्या एक गुड़िया या पेंटिंग लोगों की मौत का कारण बन सकती है? सदियों से दुनिया में ऐसी कई चीजें चर्चा में रही हैं, जिन्हें लोग 'शापित' (Cursed Objects) मानते हैं। इन वस्तुओं के मालिकों के साथ दुर्घटनाएं, आर्थिक बर्बादी या असामयिक मौतें जुड़ने के बाद इनके बारे में रहस्य और गहरा होता गया।