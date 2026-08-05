समुद्र की जिस गहराई को वैज्ञानिक मानते थे सबसे सुरक्षित, वहां तक कैसे पहुंच गया प्लास्टिक? नई खोज ‘खतरनाक’

Deep Sea Microplastics: अब प्लास्टिक प्रदूषण सिर्फ समुद्र की सतह तक सीमित नहीं रह गया है। वैज्ञानिकों को पहली बार भारतीय और प्रशांत महासागर में 2,000 मीटर से ज्यादा गहराई में रहने वाले घोंघों (snails) और मसल्स (mussels) के शरीर में माइक्रोप्लास्टिक के कण मिले हैं। इस खोज को खतरा मान रहे वैज्ञानिक के माथे चिंता के बल पड़ गए हैं। क्योंकि जिन जीवों का अध्ययन किया गया है, वे हाइड्रोथर्मल वेंट (Hydrothermal Vents) जैसे पृथ्वी के सबसे अलग-थलग और चरम समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले हैं। वे हैरान हैं और सोच रहे हैं कि आखिर दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक समुद्र की हजारों मीटर की गहराई तक प्लास्टिक पहुंचा कैसे?