AI का नया दौर: सिर्फ कोड लिखने वाले नहीं, ‘Agentic Engineer’ की होगी मांग? तो क्या खत्म हो जाएगी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग?

Agentic Engineering AI New Era: पिछले डेढ़ साल में AI की मदद से "Vibe Coding" ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया बदल दी। अब टेक इंडस्ट्री में एक नया शब्द तेजी से चर्चा में है—Agentic Engineering। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में केवल AI से कोड लिखवा लेना पर्याप्त नहीं होगा। असली जरूरत ऐसे इंजीनियरों की होगी जो AI एजेंट्स को लक्ष्य दें, उनकी निगरानी करें, टेस्ट कराएं, सुरक्षा सुनिश्चित करें और अंतिम निर्णय लें। यही बदलाव सॉफ्टवेयर इंजीनियर की भूमिका को भी बदल रहा है।