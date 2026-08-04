नौकरीपेशा लोगों के लिए रिटायरमेंट योजना किस उम्र में शुरू करें? समझें सबकुछ

एक सर्वे में पता चला कि अधिकांश लोग रिटायरमेंट प्लानिंग 32 वर्ष की उम्र में शुरू करते हैं, जबकि 20% लोग मानते हैं कि इसे 30 से पहले ही शुरू कर देना चाहिए। यह संकेत है कि शुरुआत जितनी जल्दी होगी, उतना बेहतर है। सेबी (SEBI) की एक मार्गदर्शिका बताती है कि रिटायरमेंट के लिए आपको अपनी पूर्व-रिटायरमेंट आय का लगभग 70–90% तक की मासिक आय की आवश्यकता हो सकती है। यह लक्ष्य तभी हासिल हो सकता है जब बचत समय रहते शुरू हो और नियमित हो।