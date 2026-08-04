क्या आप 40+ हैं? सीखें डिजिटल स्किल्स, बढ़ेगी आत्मनिर्भरता और करियर के अवसर

HelpAge India की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, केवल 41% बुजुर्गों के पास कोई डिजिटल डिवाइस है, जबकि 59% के पास कोई भी डिजिटल डिवाइस नहीं है। स्मार्टफोन का उपयोग करने वाले केवल 39% हैं, और 80 वर्ष से अधिक उम्र के केवल 26% के पास कोई डिजिटल डिवाइस है। केवल 20% बुजुर्ग डिजिटल डिवाइस का आराम से उपयोग कर पाते हैं, बाकी या तो बिल्कुल नहीं कर पाते या लगातार मदद की जरूरत होती है।