जंगल की सैर करने के कायदे-कानून: कैसे बनाएं अपना ट्रैवल कॉन्फ्लिक्ट-फ्री? जानें जरूरी टिप्स

सांकेतिक इमेज (सोर्स-ChatGpt)
जब हम जंगल की ओर निकलते हैं, तो हमारी इच्छा होती है कि हम प्रकृति की गोद में बिना किसी तनाव या संघर्ष के शांति से समय बिताएं। लेकिन अक्सर मानव और वन्यजीवों के बीच संघर्ष (Human Wildlife Conflict) यात्रा के सुख को प्रभावित कर देता है। ऐसा सफर जो न केवल पर्यटक के लिए सुरक्षित हो, बल्कि स्थानीय समुदायों और वन्यजीवों के लिए भी संतुलित और सम्मानजनक हो, उसे 'कॉन्फ्लिक्ट‑फ्री ट्रैवल' कहते हैं।
भारत में वन्यजीवों और मानवों के बीच संघर्ष को कम करने के लिए सरकार ने कई दिशा-निर्देश और रणनीतियां तैयार की हैं। मार्च 2023 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाथी, तेंदुआ, सांभर, मगरमच्छ, जंगली सूअर, नीलगाय, काला हिरण जैसी दस प्रमुख प्रजातियों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए। इसके साथ ही मीडिया, स्वास्थ्य और भीड़ प्रबंधन जैसे पार-कटिंग मुद्दों पर चार अतिरिक्त गाइडलाइंस भी शामिल थीं।
ये गाइडलाइंस केवल दस्तावेज नहीं हैं, बल्कि 5 वर्षीय समीक्षा के साथ एक जीवंत दस्तावेज हैं, जो समय-समय पर क्षेत्रीय अनुभवों के आधार पर अपडेट होते रहेंगे। स्थानीय स्तर पर, Centre for Wildlife Studies ने 2015 में 'Wild Seve' नामक एक अभिनव पहल शुरू की। यह कार्यक्रम कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के 4,215 गांवों में फैला हुआ है और अब तक 17,689 परिवारों की मदद कर चुका है। यह पहल वन्यजीव संघर्ष के दौरान प्रभावित लोगों को पारदर्शी और त्वरित एक्स-ग्रेशिया मुआवजा दिलाने में सहायता करती है।
कॉन्फ्लिक्ट‑फ्री ट्रैवल का अर्थ है है कि ऐसा यात्रा अनुभव जो इन संरचनाओं और पहलों का सम्मान करता है और उन्हें सशक्त बनाता है। यह केवल जंगल में घूमने का तरीका नहीं, बल्कि एक सोच है। यात्रा का आनंद लेते समय हम वन्यजीवों और स्थानीय लोगों के साथ संघर्ष को बढ़ाने के बजाय, उसे कम करने में योगदान दें।
इसका अर्थ स्थानीय समुदायों का सम्मान करना और उनकी आजीविका के साधनों को समझना। वन्यजीवों के आवागमन और व्यवहार को ध्यान में रखते हुए यात्रा की योजना बनाना। सरकारी गाइडलाइंस और एसओपी का पालन करना और वन्यजीव संघर्ष के दौरान सहायता देने वाली पहलों जैसे- Wild Seve का समर्थन करना है।
सबसे पहले, यात्रा से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि आप किस क्षेत्र में जा रहे हैं। आप जिस क्षेत्र में सफर करने जा रहे हैं क्या वहां वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं होती हैं? यदि हां, तो स्थानीय वन विभाग या CWS जैसी संस्थाओं से जानकारी लें। इसके बाद, यात्रा के दौरान कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें-
जब यात्रा कॉन्फ्लिक्ट‑फ्री होती है, तो यह केवल वन्यजीवों की सुरक्षा नहीं करती, बल्कि स्थानीय लोगों में सहिष्णुता और संरक्षण की भावना भी बढ़ाती है। WWF इंडिया ने कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व के आसपास एक अंतरिम राहत योजना शुरू की, जिससे मुआवजा शीघ्र मिल सके और लोग वन्यजीवों के प्रति प्रतिशोधी रवैया न अपनाएं। ऐसे कदम यात्रा को अधिक सकारात्मक और टिकाऊ बनाते हैं।
सरकार की 'Integrated Development of Wildlife Habitats' योजना के तहत संरक्षित क्षेत्रों के बाहर भी मानव‑वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कॉन्फ्लिक्ट‑फ्री ट्रैवल केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी समर्थित दिशा है। छात्र, दंपति, वरिष्ठ नागरिक, सभी आम व खास व्यक्ति कॉन्फ्लिक्ट‑फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए थोड़ी तैयारी, स्थानीय नियमों की जानकारी और संवेदनशीलता की आवश्यकता है। यह यात्रा को न केवल यादगार बनाता है, बल्कि एक जिम्मेदार और सम्मानजनक अनुभव भी बनाता है।
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