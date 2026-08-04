जंगल की सैर करने के कायदे-कानून: कैसे बनाएं अपना ट्रैवल कॉन्फ्लिक्ट-फ्री? जानें जरूरी टिप्स

सरकार की 'Integrated Development of Wildlife Habitats' योजना के तहत संरक्षित क्षेत्रों के बाहर भी मानव‑वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कॉन्फ्लिक्ट‑फ्री ट्रैवल केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी समर्थित दिशा है। छात्र, दंपति, वरिष्ठ नागरिक, सभी आम व खास व्यक्ति कॉन्फ्लिक्ट‑फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए थोड़ी तैयारी, स्थानीय नियमों की जानकारी और संवेदनशीलता की आवश्यकता है। यह यात्रा को न केवल यादगार बनाता है, बल्कि एक जिम्मेदार और सम्मानजनक अनुभव भी बनाता है।