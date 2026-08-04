टाइम मशीन नहीं, पर सच निकला साइंस का यह दावा: रोशनी के कणों ने समय को दे दी मात!

दरअसल, 1993 के आसपास जब वैज्ञानिकों को पहली बार ऐसा प्रभाव दिखा था, तब इसे केवल एक भ्रम या मापने की गलती मानकर खारिज कर दिया गया था। माना गया था कि प्रकाश की तरंग का अगला हिस्सा तेजी से निकल जाता है, इसलिए ऐसा लगता है। टोरंटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एफ्रेम स्टाइनबर्ग की टीम इस जवाब से संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने इस भ्रम को परखने के लिए परमाणुओं की जांच का एक नया और बेहद सूक्ष्म तरीका निकाला। रिसर्च के अनुसार कमज़ोर मापन तकनीक (Weak Measurement Technique): परमाणुओं को बिना कोई नुकसान पहुंचाए या बिना कोई गड़बड़ी पैदा किए, वैज्ञानिकों ने एक बेहद पतली लेजर बीम के जरिए यह नापा कि फोटॉन वास्तव में परमाणुओं के साथ कितनी देर रुका।