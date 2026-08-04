कम खर्च में माउंट आबू कैसे घूमें? जानिए होटल, खाना और घूमने का पूरा बजट

माउंट आबू की बजट यात्रा। (फोटोः एआई)
माउंट आबू, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन, अपने ठंडे मौसम, हरे-भरे दृश्य और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए जाना जाता है। यह खूबसूरत जगह बजट-फ्रेंडली ट्रिप के लिए भी बेहद उपयुक्त है। आइए जानते हैं कैसे आप सीमित बजट में भी इस पहाड़ी स्वर्ग का भरपूर आनंद ले सकते हैं।
माउंट आबू में बजट यात्रियों के लिए कई किफायती ठहरने के विकल्प उपलब्ध हैं। लेक के पास साधारण गेस्टहाउस या होस्टल की कीमत ₹800–₹1,200 प्रति रात होती है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम (RTDC) के होटल “शिखर” में नॉन-एसी रूम की कीमत ₹1,000 (रूम + ब्रेकफास्ट, GST अलग) है, जबकि एसी रूम ₹1,800 प्रति रात से शुरू होते हैं। यह विकल्प परिवार, छात्र या वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरामदायक और बजट में रहते हुए सुविधाजनक ठहरने का रास्ता खोलता है।
माउंट आबू पहुंचने के लिए अबू रोड रेलवे स्टेशन या आसपास के शहरों से पहुंचना होता है। उदयपुर से टैक्सी किराया लगभग ₹2,500–₹3,500 एक तरफ होता है, जबकि बसें ₹200–₹400 तक में मिल जाती हैं। अबू रोड से माउंट आबू तक टैक्सी ₹600–₹1,000 और साझा जीप ₹50–₹150 प्रति व्यक्ति होती है। यह विकल्प बजट यात्रियों के लिए काफी किफायती और सुविधाजनक है।
अलग-अलग स्रोतों के आधार पर, माउंट आबू की 2-दिन की यात्रा का बजट ₹3,000–₹5,000 प्रति व्यक्ति बताया गया है, जिसमें ठहरने, खाने और स्थानीय परिवहन शामिल हैं। एक अन्य गाइड के अनुसार, 3-दिन की यात्रा का बजट ₹5,500–₹15,000 प्रति व्यक्ति हो सकता है, जो यात्रा की शैली और आराम के स्तर पर निर्भर करता है। एक और स्रोत बताता है कि ₹4,000–₹6,000 में तीन दिनों की बजट यात्रा संभव है, जिसमें सस्ते आवास, लोकल ट्रांसपोर्ट और सस्ते भोजन शामिल हैं।
|खर्च का प्रकार
|अनुमानित लागत (प्रति व्यक्ति)
|ठहरने (₹800–₹1,200/रात)
|₹1,600–₹2,400 (2 रातों के लिए)
|भोजन (स्थानीय ढाबा/स्नैक्स)
|₹600–₹1,000 (दिन भर)
|स्थानीय परिवहन
|₹500–₹1,000 (टैक्सी/जीप/ऑटो)
|आकर्षण (बोट, मंदिर, आदि)
|₹200–₹800
|कुल अनुमानित खर्च
|₹2,900–₹5,200
आप अपनी यात्रा की योजना बनाते समय पहले से ही ठहरने और परिवहन की बुकिंग कर लें। पीक सीज़न में बजट रूम जल्दी भर जाते हैं, इसलिए अग्रिम बुकिंग से आप सुरक्षित और सस्ता विकल्प पा सकते हैं। साथ ही, नकद साथ रखना और साझा परिवहन का विकल्प चुनना आपकी यात्रा को और भी सहज और किफायती बना देगा।
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