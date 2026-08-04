कम खर्च में माउंट आबू कैसे घूमें? जानिए होटल, खाना और घूमने का पूरा बजट

अलग-अलग स्रोतों के आधार पर, माउंट आबू की 2-दिन की यात्रा का बजट ₹3,000–₹5,000 प्रति व्यक्ति बताया गया है, जिसमें ठहरने, खाने और स्थानीय परिवहन शामिल हैं। एक अन्य गाइड के अनुसार, 3-दिन की यात्रा का बजट ₹5,500–₹15,000 प्रति व्यक्ति हो सकता है, जो यात्रा की शैली और आराम के स्तर पर निर्भर करता है। एक और स्रोत बताता है कि ₹4,000–₹6,000 में तीन दिनों की बजट यात्रा संभव है, जिसमें सस्ते आवास, लोकल ट्रांसपोर्ट और सस्ते भोजन शामिल हैं।