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कम खर्च में माउंट आबू कैसे घूमें? जानिए होटल, खाना और घूमने का पूरा बजट

क्या आपने कभी सोचा है कि एक ठंडी पहाड़ी यात्रा भी आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगी? माउंट आबू में बजट ट्रिप के अनगिनत राज छिपे हैं, चलिए जानते हैं कैसे आप इस खूबसूरत जगह का मजा ले सकते हैं बिना ज्यादा खर्च किए!
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भारत

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Adarsh Thakur

Aug 04, 2026

Mount Abu Budget Trip

माउंट आबू की बजट यात्रा। (फोटोः एआई)

माउंट आबू, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन, अपने ठंडे मौसम, हरे-भरे दृश्य और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए जाना जाता है। यह खूबसूरत जगह बजट-फ्रेंडली ट्रिप के लिए भी बेहद उपयुक्त है। आइए जानते हैं कैसे आप सीमित बजट में भी इस पहाड़ी स्वर्ग का भरपूर आनंद ले सकते हैं।

कम खर्च में ठहरने के विकल्प

माउंट आबू में बजट यात्रियों के लिए कई किफायती ठहरने के विकल्प उपलब्ध हैं। लेक के पास साधारण गेस्टहाउस या होस्टल की कीमत ₹800–₹1,200 प्रति रात होती है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम (RTDC) के होटल “शिखर” में नॉन-एसी रूम की कीमत ₹1,000 (रूम + ब्रेकफास्ट, GST अलग) है, जबकि एसी रूम ₹1,800 प्रति रात से शुरू होते हैं। यह विकल्प परिवार, छात्र या वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरामदायक और बजट में रहते हुए सुविधाजनक ठहरने का रास्ता खोलता है।

यातायात और पहुंच का बजट

माउंट आबू पहुंचने के लिए अबू रोड रेलवे स्टेशन या आसपास के शहरों से पहुंचना होता है। उदयपुर से टैक्सी किराया लगभग ₹2,500–₹3,500 एक तरफ होता है, जबकि बसें ₹200–₹400 तक में मिल जाती हैं। अबू रोड से माउंट आबू तक टैक्सी ₹600–₹1,000 और साझा जीप ₹50–₹150 प्रति व्यक्ति होती है। यह विकल्प बजट यात्रियों के लिए काफी किफायती और सुविधाजनक है।

मुख्य आकर्षण और उनकी लागत

  • दिलवाड़ा मंदिरों में प्रवेश मुफ्त है, नक्की लेक में भी कोई प्रवेश शुल्क नहीं है, और सनसेट प्वाइंट पैदल आसानी से पहुंचा जा सकता है।
  • नक्की लेक में पैडल बोट ₹50–₹100 प्रति व्यक्ति और शिकारा ₹100 प्रति व्यक्ति में मिल जाता है।
  • वाइल्डलाइफ सेंचुरी में प्रवेश लगभग ₹300 और जीप सफारी ₹600 प्रति व्यक्ति तक हो सकती है, लेकिन यह कीमतें अस्थिर होती हैं, गेट पर पुष्टि करना बेहतर रहता है।
  • अन्य गतिविधियां जैसे रॉक क्लाइम्बिंग, हॉर्सबैक राइडिंग आदि ₹200–₹500 प्रति सेशन में उपलब्ध हैं।

व्यावहारिक बजट अनुमान

अलग-अलग स्रोतों के आधार पर, माउंट आबू की 2-दिन की यात्रा का बजट ₹3,000–₹5,000 प्रति व्यक्ति बताया गया है, जिसमें ठहरने, खाने और स्थानीय परिवहन शामिल हैं। एक अन्य गाइड के अनुसार, 3-दिन की यात्रा का बजट ₹5,500–₹15,000 प्रति व्यक्ति हो सकता है, जो यात्रा की शैली और आराम के स्तर पर निर्भर करता है। एक और स्रोत बताता है कि ₹4,000–₹6,000 में तीन दिनों की बजट यात्रा संभव है, जिसमें सस्ते आवास, लोकल ट्रांसपोर्ट और सस्ते भोजन शामिल हैं।

2-दिन का बजट-फ्रेंडली प्लान:

खर्च का प्रकारअनुमानित लागत (प्रति व्यक्ति)
ठहरने (₹800–₹1,200/रात)₹1,600–₹2,400 (2 रातों के लिए)
भोजन (स्थानीय ढाबा/स्नैक्स)₹600–₹1,000 (दिन भर)
स्थानीय परिवहन₹500–₹1,000 (टैक्सी/जीप/ऑटो)
आकर्षण (बोट, मंदिर, आदि)₹200–₹800
कुल अनुमानित खर्च₹2,900–₹5,200

क्या बचत के और तरीके हैं?

  • कैश साथ ले जाएं: माउंट आबू के एटीएम अक्सर खाली रहते हैं, इसलिए अबू रोड या पहले से ही पर्याप्त नकद साथ रखना समझदारी है।
  • साझा परिवहन चुनें: टैक्सी की जगह साझा जीप या ऑटो लेना खर्च काफी कम कर सकता है।
  • मुफ्त आकर्षणों पर ध्यान दें: दिलवाड़ा मंदिर, नक्की लेक, सनसेट प्वाइंट जैसे स्थानों पर खर्च कम होता है और अनुभव समृद्ध होता है।

अगला कदम क्या हो सकता है?

आप अपनी यात्रा की योजना बनाते समय पहले से ही ठहरने और परिवहन की बुकिंग कर लें। पीक सीज़न में बजट रूम जल्दी भर जाते हैं, इसलिए अग्रिम बुकिंग से आप सुरक्षित और सस्ता विकल्प पा सकते हैं। साथ ही, नकद साथ रखना और साझा परिवहन का विकल्प चुनना आपकी यात्रा को और भी सहज और किफायती बना देगा।

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Updated on:

04 Aug 2026 06:42 pm

Published on:

04 Aug 2026 06:42 pm

Hindi News / Patrika+ / कम खर्च में माउंट आबू कैसे घूमें? जानिए होटल, खाना और घूमने का पूरा बजट

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