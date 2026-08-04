घर खरीदते समय किन बातों का रखें ध्यान? विवादों से बचने के लिए कौन से दस्तावेज मांगना जरूरी, जानिए सबकुछ

भारत में संपत्ति का पंजीकरण ही स्वामित्व की गारंटी नहीं है। इसलिए दस्तावेजों की गहराई से जांच ही सुरक्षा देती है। लगभग 30% संपत्ति विवाद टाइटल दोषों के कारण होते हैं, जिन्हें उचित जांच से रोका जा सकता है। RERA ने पारदर्शिता बढ़ाई है, लेकिन बिना दस्तावेजों के खरीदना जोखिम भरा हो सकता है। संपत्ति खरीदने से पहले एक अनुभवी वकील से संपर्क करें, जो दस्तावेजों की जांच, सरकारी पोर्टल पर सत्यापन और मुकदमेबाजी की जांच कर सके। रजिस्ट्री से पहले टोकन राशि देने से बचें और 'ऑल-इन-प्राइस' मांगें। जिसमें सभी छिपे खर्च शामिल हों, जैसे- स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, पार्किंग, मेंटेनेंस, क्लब मेंबरशिप, जीएसटी आदि।