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स्टार्टअप्स और रियल एस्टेट में बंपर कमाई का मौका, जानिए क्या है AIF और इसमें कैसे लगाएं पैसा?

Alternative Investment Fund: पारंपरिक म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार से हटकर AIF (अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड) निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है, जहां स्टार्टअप्स और रियल एस्टेट से भारी रिटर्न मिल रहा है। सेबी के कड़े नियमों और GIFT सिटी के उभार के बाद इसमें रिकॉर्ड 12.4 लाख करोड़ का निवेश दर्ज किया गया है।
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भारत

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MI Zahir

Aug 04, 2026

Alternative Investment Fund News.

AIF का बड़ा धमाका: अब स्टार्टअप्स, प्राइवेट इक्विटी और रियल एस्टेट से होगी छप्परफाड़ कमाई। (विजुअल: Google Gemini AI.)

क्या आप जानते हैं कि आपका निवेश अब सिर्फ म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार तक सीमित नहीं है? AIF के माध्यम से आप स्टार्टअप्स, प्राइवेट इक्विटी और रियल एस्टेट में मौका पा सकते हैं, और वो भी शानदार रिटर्न के साथ! आज के बदलते इनवेस्ट सिनेरियो में AIF यानि अल्टरनेटिव इनवेस्टमेंट फंड तेजी से उभरता हुआ विकल्प बन कर सामने आया है। पारंपरिक निवेश जैसे म्यूचुअल फंड, एफडी या शेयर बाजार से हट कर यह विकल्प उन निवेशकों के लिए खास है, जो जोखिम उठाकर बेहतर रिटर्न की तलाश में हैं। आइए समझते हैं कि AIF क्या है, इसके नए ट्रेंड क्या हैं और यह आम निवेशक के लिए क्यों मायने रखता है।

क्या है AIF और कैसे करता है काम ?

AIF एक निजी पूल्ड निवेश फंड होता है, जिसे SEBI ने 2012 में विनियमित किया था। यह म्यूचुअल फंड या दीगर ट्रेडिशनल इनवेस्टमेंट से अलग है, क्योंकि यह स्टार्टअप, प्राइवेट इक्विटी, रियल एस्टेट, इन्फ्रास्ट्रक्चर, वेंचर कैपिटल व हेज फंड जैसी वैकल्पिक परिसंपत्तियों में निवेश करता है। निवेशकों से एकत्रित पूंजी अनुभवी फंड मैनेजर विभिन्न क्षेत्रों में लगाते हैं।

AIF तीन श्रेणियों में बंटा है:

  • श्रेणी I: स्टार्टअप, SME, सोशल वेंचर, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में निवेश।
  • श्रेणी II: प्राइवेट इक्विटी, डेट फंड आदि, जहां नियमित ट्रेडिंग नहीं होती।
  • श्रेणी III: हेज फंड और ऐसी रणनीतियाँ, जो बाजार की चाल से मुनाफा कमाने पर केंद्रित होती हैं।

नए ट्रेंड: AIF में क्या बदलाव और विकास हो रहा है

  • AIF का कुल AUM (एसेट अंडर मैनेजमेंट) अब ₹12.4 लाख करोड़ पार कर चुका है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18.3% अधिक है। FY26 में फंडरेज ₹2.18 लाख करोड़ रहा, जो 24% वार्षिक वृद्धि दर्शाता है।
  • FY26 में AIF से निकासी (exits) ₹64,200 करोड़ रही, जो 183 डील्स के माध्यम से हुई।
  • कैट-II (प्राइवेट इक्विटी/क्रेडिट) के 5-वर्षीय IRR का मीडियन 14.6% रहा, जबकि कैट-III (3-वर्षीय) का 15.8%।
  • कैट-I वेंचर कैपिटल फंड्स ने 5-वर्षीय IRR में 21% तक की वापसी दी, जबकि SME/इन्फ्रास्ट्रक्चर में क्रमशः 14.2% और 12.5% रही।
  • क्रिसिल के अनुसार, AIF मार्केट अब पूंजी जुटाने से प्रदर्शन और जवाबदेही की ओर बढ़ रहा है। कुल कमिटमेंट लगभग ₹15 लाख करोड़ (USD 160 बिलियन) है, और लगभग 1,600 AIF पंजीकृत हैं, जिनमें से दो-तिहाई FY21 के बाद लॉन्च हुए हैं।
  • GIFT सिटी (IFSC) में AIF की संख्या बढ़ रही है—मार्च 2026 तक 360 योजनाएं, निवेशकों की संख्या 9,594 तक पहुंची, जिसमें रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी खास है।
  • FY26 में रियल एस्टेट AIF में निवेश सबसे अधिक रहा, लेकिन वित्तीय सेवाओं क्षेत्र में सबसे तेज़ वृद्धि हुई—₹5.38 लाख करोड़ से ₹6.76 लाख करोड़ तक, यानी 25.7% की वृद्धि।
  • SEBI ने सितंबर 2025 और फरवरी 2026 में AIF नियमों में बदलाव किए—अब कैटेगरी I और II AIFs को को-इन्वेस्टमेंट व्हीकल (CIV) बनाने की अनुमति है, साथ ही सामाजिक फंड्स के लिए न्यूनतम बाधाएं कम की गई हैं।

एआईएफ:पारंपरिक निवेश से हटकर प्रीमियम रिटर्न का एक नया और बेहतर मौका। (विजुअल: Google Gemini AI.)

AIF क्यों मायने रखता है आम निवेशक के लिए

AIF पारंपरिक निवेशों से अलग रणनीति और उच्च रिटर्न की संभावना लेकर आता है। मिसाल के तौर पर , कैट-III फंड्स ने 5-वर्षीय रिटर्न में 15.8% तक की वापसी दी, जो म्यूचुअल फंड्स से बेहतर हो सकती है। इसके अलावा, रियल एस्टेट और वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों में निवेश से पोर्टफोलियो में विविधता आती है, जो जोखिम को संतुलित कर सकती है।

GIFT सिटी जैसे हब से वैश्विक निवेशकों की भागीदारी बढ़ रही है, जिससे पूंजी प्रवाह और पारदर्शिता में सुधार हो रहा है।

नियमों में लचीलापन और को-इन्वेस्टमेंट विकल्प से निवेशकों को अधिक नियंत्रण और विकल्प मिलते हैं।

क्या सावधानियां जरूरी हैं?

AIF में रिटर्न अक्सर "पेपर रिटर्न" यानि वैल्यूएशन पर दिखते हैं, लेकिन वास्तविक नकद वापसी (Cash Distributions) में देरी हो सकती है।इसके अलावा, क्रिसिल ने बताया है कि कई फंड अभी तक निवेश की गई पूंजी वापस नहीं कर पाए हैं-इसलिए प्रदर्शन और लिक्विडिटी पर ध्यान देना जरूरी है। नियमों में बदलाव और को-इनवेस्टमेंट विकल्पों से जोखिम भी बढ़ सकता है-इसलिए दस्तावेज़ों (जैसे PPM, फीस स्ट्रक्चर) को ध्यान से समझना चाहिए।

अब क्या करें-एक छोटी चेकलिस्ट

  • अपनी जोखिम क्षमता और निवेश अवधि समझें-AIF लंबी अवधि के लिए होते हैं।
  • फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड और प्रदर्शन डेटा देखें-IRR, DPI, TVPI जैसे मापदंडों से तुलना करें।
  • दस्तावेज़ ध्यान से पढ़ें-फीस, लिक्विडिटी, को-इन्वेस्टमेंट नियम और टेन्योर समझें।
  • विविधता बनाए रखें-AIF को अपने कुल पोर्टफोलियो का एक हिस्सा ही रखें, न कि पूरा निवेश।

लंबी अवधि के निवेश के विकल्प सावधानी से चुनें

बहरहाल, AIF अब केवल HNI या संस्थागत निवेशकों के लिए नहीं रहा। यह तेजी से बढ़ता विकल्प बन चुका है, खासकर उन लोगों के लिए जो जोखिम उठाकर बेहतर रिटर्न चाहते हैं और लंबी अवधि में निवेश करना चाहते हैं। लेकिन यह विकल्प सावधानी से चुनना चाहिए-क्योंकि रिटर्न और लिक्विडिटी दोनों में अंतर हो सकता है। अगला कदम यह हो सकता है कि अपने वित्तीय सलाहकार से मिल कर AIF की संभावनाओं और जोखिमों के बारे में समझें, और फिर ही निवेश की दिशा में आगे बढ़ें।

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Updated on:

04 Aug 2026 06:28 pm

Published on:

04 Aug 2026 06:28 pm

Hindi News / Patrika+ / स्टार्टअप्स और रियल एस्टेट में बंपर कमाई का मौका, जानिए क्या है AIF और इसमें कैसे लगाएं पैसा?

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