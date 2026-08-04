स्टार्टअप्स और रियल एस्टेट में बंपर कमाई का मौका, जानिए क्या है AIF और इसमें कैसे लगाएं पैसा?

AIF का बड़ा धमाका: अब स्टार्टअप्स, प्राइवेट इक्विटी और रियल एस्टेट से होगी छप्परफाड़ कमाई। (विजुअल: Google Gemini AI.)
क्या आप जानते हैं कि आपका निवेश अब सिर्फ म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार तक सीमित नहीं है? AIF के माध्यम से आप स्टार्टअप्स, प्राइवेट इक्विटी और रियल एस्टेट में मौका पा सकते हैं, और वो भी शानदार रिटर्न के साथ! आज के बदलते इनवेस्ट सिनेरियो में AIF यानि अल्टरनेटिव इनवेस्टमेंट फंड तेजी से उभरता हुआ विकल्प बन कर सामने आया है। पारंपरिक निवेश जैसे म्यूचुअल फंड, एफडी या शेयर बाजार से हट कर यह विकल्प उन निवेशकों के लिए खास है, जो जोखिम उठाकर बेहतर रिटर्न की तलाश में हैं। आइए समझते हैं कि AIF क्या है, इसके नए ट्रेंड क्या हैं और यह आम निवेशक के लिए क्यों मायने रखता है।
AIF एक निजी पूल्ड निवेश फंड होता है, जिसे SEBI ने 2012 में विनियमित किया था। यह म्यूचुअल फंड या दीगर ट्रेडिशनल इनवेस्टमेंट से अलग है, क्योंकि यह स्टार्टअप, प्राइवेट इक्विटी, रियल एस्टेट, इन्फ्रास्ट्रक्चर, वेंचर कैपिटल व हेज फंड जैसी वैकल्पिक परिसंपत्तियों में निवेश करता है। निवेशकों से एकत्रित पूंजी अनुभवी फंड मैनेजर विभिन्न क्षेत्रों में लगाते हैं।
एआईएफ:पारंपरिक निवेश से हटकर प्रीमियम रिटर्न का एक नया और बेहतर मौका। (विजुअल: Google Gemini AI.)
AIF पारंपरिक निवेशों से अलग रणनीति और उच्च रिटर्न की संभावना लेकर आता है। मिसाल के तौर पर , कैट-III फंड्स ने 5-वर्षीय रिटर्न में 15.8% तक की वापसी दी, जो म्यूचुअल फंड्स से बेहतर हो सकती है। इसके अलावा, रियल एस्टेट और वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों में निवेश से पोर्टफोलियो में विविधता आती है, जो जोखिम को संतुलित कर सकती है।
GIFT सिटी जैसे हब से वैश्विक निवेशकों की भागीदारी बढ़ रही है, जिससे पूंजी प्रवाह और पारदर्शिता में सुधार हो रहा है।
नियमों में लचीलापन और को-इन्वेस्टमेंट विकल्प से निवेशकों को अधिक नियंत्रण और विकल्प मिलते हैं।
AIF में रिटर्न अक्सर "पेपर रिटर्न" यानि वैल्यूएशन पर दिखते हैं, लेकिन वास्तविक नकद वापसी (Cash Distributions) में देरी हो सकती है।इसके अलावा, क्रिसिल ने बताया है कि कई फंड अभी तक निवेश की गई पूंजी वापस नहीं कर पाए हैं-इसलिए प्रदर्शन और लिक्विडिटी पर ध्यान देना जरूरी है। नियमों में बदलाव और को-इनवेस्टमेंट विकल्पों से जोखिम भी बढ़ सकता है-इसलिए दस्तावेज़ों (जैसे PPM, फीस स्ट्रक्चर) को ध्यान से समझना चाहिए।
बहरहाल, AIF अब केवल HNI या संस्थागत निवेशकों के लिए नहीं रहा। यह तेजी से बढ़ता विकल्प बन चुका है, खासकर उन लोगों के लिए जो जोखिम उठाकर बेहतर रिटर्न चाहते हैं और लंबी अवधि में निवेश करना चाहते हैं। लेकिन यह विकल्प सावधानी से चुनना चाहिए-क्योंकि रिटर्न और लिक्विडिटी दोनों में अंतर हो सकता है। अगला कदम यह हो सकता है कि अपने वित्तीय सलाहकार से मिल कर AIF की संभावनाओं और जोखिमों के बारे में समझें, और फिर ही निवेश की दिशा में आगे बढ़ें।
बड़ी खबरेंView All
Patrika+
ट्रेंडिंग