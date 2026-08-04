स्टार्टअप्स और रियल एस्टेट में बंपर कमाई का मौका, जानिए क्या है AIF और इसमें कैसे लगाएं पैसा?

क्या आप जानते हैं कि आपका निवेश अब सिर्फ म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार तक सीमित नहीं है? AIF के माध्यम से आप स्टार्टअप्स, प्राइवेट इक्विटी और रियल एस्टेट में मौका पा सकते हैं, और वो भी शानदार रिटर्न के साथ! आज के बदलते इनवेस्ट सिनेरियो में AIF यानि अल्टरनेटिव इनवेस्टमेंट फंड तेजी से उभरता हुआ विकल्प बन कर सामने आया है। पारंपरिक निवेश जैसे म्यूचुअल फंड, एफडी या शेयर बाजार से हट कर यह विकल्प उन निवेशकों के लिए खास है, जो जोखिम उठाकर बेहतर रिटर्न की तलाश में हैं। आइए समझते हैं कि AIF क्या है, इसके नए ट्रेंड क्या हैं और यह आम निवेशक के लिए क्यों मायने रखता है।