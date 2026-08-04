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सावन में राशि के अनुसार चुनें अपना स्टाइल, बढ़ेगा आत्मविश्वास और आकर्षण

क्या आप जानते हैं कि आपके ग्रहों की चाल आपके फैशन स्टाइल को कैसे प्रभावित कर सकती है? इस अगस्त, अपने व्यक्तित्व के अनुसार कपड़े पहनकर अपने आत्मविश्वास को और बढ़ाएं।
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भारत

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Adarsh Thakur

Aug 04, 2026

Zodiac Fashion Tips

राशि के अनुसार इस महीने का स्टाइल। (फोटोः एआई)

अगस्त का महीना ज्योतिष और फैशन दोनों के लिहाज से एक खास मोड़ लेकर आता है। ग्रहों की चाल...जैसे कि वीनस का तुला राशि में प्रवेश, सूर्य और बुध का कन्या राशि में आना, रिश्तों, आत्म-अभिव्यक्ति और व्यावहारिकता की ऊर्जा को बढ़ाते हैं। इस माह के फैशन-राशिफल में जानिए, आपकी राशि के अनुसार कौन सा स्टाइल आपके व्यक्तित्व और ग्रहों की चाल से मेल खाता है।

राशि अनुसार फैशन टिप्स

मेष (Aries): इस राशि के जातक ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। गर्म रंग जैसे लाल, ऑरेंज या पीला पहनें, ये आपके साहसी स्वभाव को दर्शाते हैं। अगस्त में, जब सूर्य और बुध कन्या राशि में होंगे, तो थोड़ी व्यावहारिकता और संतुलन भी जरूरी है, जैसे कि आरामदायक लेकिन स्टाइलिश कॉटन टॉप्स और स्ट्रेट कट ट्राउजर्स।

वृषभ (Taurus): वृषभ राशि के लिए अगस्त आर्थिक और फैशन दोनों रूप में समृद्धि का संकेत देता है। आप आराम और गुणवत्ता को महत्व देते हैं, इसलिए गर्म भूरे, ऑलिव ग्रीन या गोल्डन टोन में रिच टेक्सचर वाले कपड़े जैसे लिनन ब्लेजर या सिल्क ब्लाउज आपके लिए उपयुक्त हैं।

मिथुन (Gemini): मिथुन राशि के जातक बहुमुखी और सामाजिक होते हैं। पेस्टल रंग, स्ट्राइप्स, ज्यामितीय प्रिंट्स जैसे हल्के और खेलपूर्ण फैशन आपके व्यक्तित्व से मेल खाते हैं। अगस्त में, जब वीनस तुला में होगी, तो आप सोशल इवेंट्स में आकर्षक दिखने के लिए हल्के, लेकिन स्टाइलिश आउटफिट्स चुन सकते हैं।

कर्क (Cancer): कर्क राशि के लिए अगस्त भावनात्मक सुरक्षा और आराम का समय है। पेस्टल ब्लू, क्रीम या मुलायम रंगों में फ्लोई ड्रेसेस और कॉटन फैब्रिक्स आपके लिए सबसे आरामदायक और आत्मीय विकल्प हैं। वीनस के तुला में प्रवेश से आपके फैशन में कोमलता और रोमांटिक टच आएगा।

सिंह (Leo): अगस्त में सिंह राशि के जातक चमकने का मौका पाते हैं, सूर्य आपके स्वामी ग्रह के रूप में सक्रिय रहेगा। इस समय नए कपड़े या हेयरकट के लिए उत्तम समय है। कुछ नया पहनें और आत्मविश्वास से भरपूर दिखें। फैशन में बोल्ड रंग और स्टेटमेंट सिल्हूट्स आपके व्यक्तित्व को और निखारेंगे।

अन्य राशियों के लिए सुझाव

कन्या (Virgo): अगस्त के दूसरे हिस्से में कन्या राशि की व्यावहारिकता और संगठन क्षमता बढ़ेगी। इसलिए क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और न्यूनतम डिजाइन वाले आउटफिट, जैसे स्ट्रेट कट पैंट्स, सादा ब्लेजर आपके लिए सबसे उपयुक्त रहेंगे।

तुला (Libra): वीनस का तुला में प्रवेश आपके आकर्षण और सौंदर्य की ऊर्जा को बढ़ाता है। इस समय आप फैशन में संतुलन और सौंदर्य की तलाश में होंगे—इसलिए सॉफ्ट पेस्टल, बैलेंस्ड सिल्हूट्स और आकर्षक एक्सेसरीज आपके लिए सबसे उपयुक्त हैं।

वृश्चिक (Scorpio): अगस्त में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए निजी जीवन और आत्म-देखभाल की ऊर्जा बढ़ेगी। आप गहरे रंग, जैसे मरीन ब्लू या डार्क पर्पल, और सेंसुअल फैब्रिक्स जैसे सिल्क या सैटिन पसंद कर सकते हैं।

धनु (Sagittarius): अगस्त में यात्रा और विस्तार की ऊर्जा आपके साथ है। इसलिए आरामदायक लेकिन स्टाइलिश ट्रैवल-फ्रेंडली आउटफिट, जैसे लूज टॉप्स, फ्लोई स्कर्ट्स आपके लिए उपयुक्त हैं।

मकर (Capricorn): अगस्त में मकर राशि के जातकों के लिए व्यावहारिकता और भविष्य की योजना पर ध्यान रहेगा। इसलिए क्लासिक, टाइमलेस और स्ट्रक्चर्ड आउटफिट, जैसे ब्लेजर, स्ट्रेट ट्राउजर्स आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प हैं।

कुंभ (Aquarius) और मीन (Pisces): कुंभ के लिए कुछ एक्सपेरिमेंटल और फ्यूचरिस्टिक स्टाइल और मीन के लिए ड्रीम-लाइक, फ्लोई और रोमांटिक फैब्रिक्स उपयुक्त हो सकते हैं।

अपनी राशि के अनुसार रंग, सिल्हूट और फैब्रिक चुनकर आप इस माह का सबसे अच्छा स्टाइल पा सकते हैं। अगली बार जब आप कपड़े चुनें, तो ग्रहों की चाल और अपनी राशि को ध्यान में रखें, यह आपकी शैली को और भी खास बना देगा।

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Updated on:

04 Aug 2026 05:46 pm

Published on:

04 Aug 2026 05:46 pm

Hindi News / Patrika+ / सावन में राशि के अनुसार चुनें अपना स्टाइल, बढ़ेगा आत्मविश्वास और आकर्षण

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