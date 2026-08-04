सावन में राशि के अनुसार चुनें अपना स्टाइल, बढ़ेगा आत्मविश्वास और आकर्षण

अगस्त का महीना ज्योतिष और फैशन दोनों के लिहाज से एक खास मोड़ लेकर आता है। ग्रहों की चाल...जैसे कि वीनस का तुला राशि में प्रवेश, सूर्य और बुध का कन्या राशि में आना, रिश्तों, आत्म-अभिव्यक्ति और व्यावहारिकता की ऊर्जा को बढ़ाते हैं। इस माह के फैशन-राशिफल में जानिए, आपकी राशि के अनुसार कौन सा स्टाइल आपके व्यक्तित्व और ग्रहों की चाल से मेल खाता है।