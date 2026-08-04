क्या रेनकोट शेयर करने से हो सकता है फंगल इन्फेक्शन? जानें गंभीर संकेत और बचाव के अचूक उपाय

मानसून का मौसम भीषण गर्मी से राहत तो लाता है, लेकिन अपने साथ कई तरह की बीमारियों और त्वचा संबंधी समस्याओं का खतरा भी लेकर आता है। बारिश में भीगने से बचने के लिए रेनकोट हमारा सबसे बड़ा साथी होता है। अक्सर देखा जाता है कि लोग दोस्तों, परिवार के सदस्यों या सहकर्मियों के साथ रेनकोट शेयर कर लेते हैं। आपात स्थिति में किसी और का रेनकोट पहन लेना बेहद सामान्य बात लगती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह छोटी सी आदत आपकी त्वचा (Skin) के लिए एक गंभीर मुसीबत बन सकती है?