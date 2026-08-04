लिफ्ट में फंस जाएं तो क्या करें? जानें बचाव के तरीके और सुरक्षा से जुड़े कानून

अगर आप लिफ्ट में फंस जाएं तो धैर्य से काम लें। यह आम स्थिति है, लेकिन आप शांत रहकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। जब लिफ्ट बीच में रुक जाती है तो अक्सर लोग घबरा जाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि लिफ्ट पूरी तरह एयरटाइट नहीं होती, उसमें पर्याप्त वेंटिलेशन होता है। इसलिए गहरी सांस लें और शांत रहें। घबराहट से स्थिति और बिगड़ सकती है। लिफ्ट में फंसने पर क्या करें और क्या न करें? आइए इस खबर में जानते हैं कि लिफ्ट संचालन के लिए क्या नियम कानून हैं?