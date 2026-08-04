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क्या आप EPF से ज्यादा पैसा निकालना चाहते हैं? जानिए क्या कहता है नया नियम

नए EPF नियमों के तहत आपकी मेहनत की कमाई को निकालना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। जानिए कैसे आप अपनी जरूरतों के लिए बिना किसी झंझट के अपने पैसे का सही इस्तेमाल कर सकते हैं।
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भारत

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Adarsh Thakur

Aug 04, 2026

EPF Rules 2026

जानिए नए EPF नियम। (फोटोः एआई)

नए EPF नियमों के तहत पीएफ (Provident Fund) का लाभ कैसे लें, यह जानना अब पहले से कहीं अधिक आसान और आवश्यक हो गया है। 29 जून 2026 से नई Employees’ Provident Funds Scheme, 2026 ने पुराने जटिल नियमों को सरल बना दिया है। आइए समझते हैं कि आप इन बदलावों का लाभ कैसे उठा सकते हैं।

क्या हैं नए नियम?

नई EPF स्कीम ने 13 अलग-अलग निकासी श्रेणियों को केवल तीन व्यापक श्रेणियों में बदल दिया है, आवश्यक जरूरतें (बीमारी, शिक्षा, विवाह), आवास संबंधी जरूरतें, और विशेष परिस्थितियां। पहले की तुलना में निकासी प्रक्रिया अब बहुत सरल और स्पष्ट हो गई है। इसके साथ ही, अब आपको अपनी कुल जमा राशि का कम से कम 25% हिस्सा बचाकर रखना अनिवार्य है, इसे “Eligible Member Balance” कहा गया है। इसका अर्थ है कि आप अपनी PF राशि का 75% तक निकाल सकते हैं, बशर्ते आपने कम से कम 12 महीने EPF में योगदान किया हो।

नए नियमों के तहत PF का लाभ उठाने की प्रक्रिया

  1. EPF में कम से कम 12 महीने की सदस्यता सुनिश्चित करें, तभी आप आंशिक निकासी के पात्र होंगे।
  2. यह जान लें कि आपकी कुल जमा राशि में से 25% हिस्सा बचाकर रखना अनिवार्य है। शेष 75% तक आप निकाल सकते हैं।
  3. अपनी आवश्यकता के अनुसार सही श्रेणी चुनें, बीमारी, शिक्षा, विवाह, आवास या विशेष परिस्थिति।
  4. डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करें, EPFO की वेबसाइट या उमंग ऐप पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म (जैसे, आंशिक निकासी के लिए फॉर्म 31) भरें। KYC पूरा होना आवश्यक है।
  5. यदि आपने नौकरी छोड़ दी है और पूरी राशि निकालनी है, तो अब आपको 2 महीने की बजाय 12 महीने का इंतजार करना होगा।

नए नियमों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बदलाव

  • कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की 12% योगदान दर यथावत है और ₹15,000 मासिक वेतन सीमा भी नहीं बदली है।
  • वेतन सीमा से ऊपर की राशि पर योगदान अब स्पष्ट रूप से वैकल्पिक (स्वैच्छिक) है, यानी आप चाहें तो अधिक योगदान कर सकते हैं, लेकिन नियोक्ता उसे मिलान नहीं करेगा।
  • नामांकन (नामिती) को अपडेट करना अनिवार्य हो गया है। पुराने नामांकन नए नियमों के अनुरूप नहीं होंगे, इसलिए जीवन में बड़े बदलाव (जैसे विवाह) के बाद नया नामांकन कराना उचित है।
  • डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा मिला है, ई-पासबुक, ऑनलाइन दावा, UAN और KYC एकीकृत हो गए हैं, जिससे प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो गई है।

नए नियमों में बचने योग्य आम गलतियां

  • 12 महीने की सदस्यता पूरी किए बिना निकासी के लिए आवेदन करना, इससे दावा खारिज हो सकता है।
  • 25% न्यूनतम राशि न बचाकर पूरी राशि निकालने का प्रयास, यह नियमों के विरुद्ध है।
  • पुराने नामांकन पर भरोसा करना, नए नियमों में वह अमान्य हो सकता है।
  • KYC पूरा न करना, इससे ऑनलाइन दावा अस्वीकृत हो सकता है।

नए नियमों का असर

अब PF आपके लिए अधिक लचीला और उपयोगी हो गया है। आप आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए आसानी से पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन साथ ही सेवानिवृत्ति के लिए बचत भी सुरक्षित रहती है। डिजिटल प्रक्रिया से समय और श्रम दोनों की बचत होती है।

यदि आप PF से संबंधित कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, चाहे वह आंशिक निकासी हो, नामांकन अपडेट करना हो, या पूरी राशि निकालना हो तो यह समझना आवश्यक है कि यह सामान्य जानकारी है, व्यक्तिगत, वित्तीय या कानूनी सलाह नहीं। किसी भी महत्वपूर्ण कदम से पहले आप प्रमाणित वित्तीय सलाहकार या EPFO से संपर्क कर सकते हैं।

अगला कदम आपके लिए

अपने UAN पोर्टल पर लॉग इन करें, KYC और नामांकन की स्थिति जांचें और यदि आपने 12 महीने पूरे कर लिए हैं, तो अपनी आवश्यकता के अनुसार सही श्रेणी में आवेदन करें। ये बदलाव आपके PF को अधिक उपयोगी और सुरक्षित बनाते हैं, बस सही जानकारी और सावधानी से कार्य करें।

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Updated on:

04 Aug 2026 05:18 pm

Published on:

04 Aug 2026 05:17 pm

Hindi News / Patrika+ / क्या आप EPF से ज्यादा पैसा निकालना चाहते हैं? जानिए क्या कहता है नया नियम

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