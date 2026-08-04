क्या आप EPF से ज्यादा पैसा निकालना चाहते हैं? जानिए क्या कहता है नया नियम

जानिए नए EPF नियम। (फोटोः एआई)
नए EPF नियमों के तहत पीएफ (Provident Fund) का लाभ कैसे लें, यह जानना अब पहले से कहीं अधिक आसान और आवश्यक हो गया है। 29 जून 2026 से नई Employees’ Provident Funds Scheme, 2026 ने पुराने जटिल नियमों को सरल बना दिया है। आइए समझते हैं कि आप इन बदलावों का लाभ कैसे उठा सकते हैं।
नई EPF स्कीम ने 13 अलग-अलग निकासी श्रेणियों को केवल तीन व्यापक श्रेणियों में बदल दिया है, आवश्यक जरूरतें (बीमारी, शिक्षा, विवाह), आवास संबंधी जरूरतें, और विशेष परिस्थितियां। पहले की तुलना में निकासी प्रक्रिया अब बहुत सरल और स्पष्ट हो गई है। इसके साथ ही, अब आपको अपनी कुल जमा राशि का कम से कम 25% हिस्सा बचाकर रखना अनिवार्य है, इसे “Eligible Member Balance” कहा गया है। इसका अर्थ है कि आप अपनी PF राशि का 75% तक निकाल सकते हैं, बशर्ते आपने कम से कम 12 महीने EPF में योगदान किया हो।
अब PF आपके लिए अधिक लचीला और उपयोगी हो गया है। आप आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए आसानी से पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन साथ ही सेवानिवृत्ति के लिए बचत भी सुरक्षित रहती है। डिजिटल प्रक्रिया से समय और श्रम दोनों की बचत होती है।
यदि आप PF से संबंधित कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, चाहे वह आंशिक निकासी हो, नामांकन अपडेट करना हो, या पूरी राशि निकालना हो तो यह समझना आवश्यक है कि यह सामान्य जानकारी है, व्यक्तिगत, वित्तीय या कानूनी सलाह नहीं। किसी भी महत्वपूर्ण कदम से पहले आप प्रमाणित वित्तीय सलाहकार या EPFO से संपर्क कर सकते हैं।
अपने UAN पोर्टल पर लॉग इन करें, KYC और नामांकन की स्थिति जांचें और यदि आपने 12 महीने पूरे कर लिए हैं, तो अपनी आवश्यकता के अनुसार सही श्रेणी में आवेदन करें। ये बदलाव आपके PF को अधिक उपयोगी और सुरक्षित बनाते हैं, बस सही जानकारी और सावधानी से कार्य करें।
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