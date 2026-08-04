क्या आप EPF से ज्यादा पैसा निकालना चाहते हैं? जानिए क्या कहता है नया नियम

नई EPF स्कीम ने 13 अलग-अलग निकासी श्रेणियों को केवल तीन व्यापक श्रेणियों में बदल दिया है, आवश्यक जरूरतें (बीमारी, शिक्षा, विवाह), आवास संबंधी जरूरतें, और विशेष परिस्थितियां। पहले की तुलना में निकासी प्रक्रिया अब बहुत सरल और स्पष्ट हो गई है। इसके साथ ही, अब आपको अपनी कुल जमा राशि का कम से कम 25% हिस्सा बचाकर रखना अनिवार्य है, इसे “Eligible Member Balance” कहा गया है। इसका अर्थ है कि आप अपनी PF राशि का 75% तक निकाल सकते हैं, बशर्ते आपने कम से कम 12 महीने EPF में योगदान किया हो।