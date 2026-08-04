ट्यूरिन के कफ़न पर दिखा सदियों पुराना डीएनए रिकॉर्ड: जीनोमिक्स रिसर्च का चौंकाने वाला खुलासा

वैज्ञानिकों ने साफ किया है कि इस रिसर्च का मकसद कपड़े की असली उम्र या इसके ईसा मसीह का होने का दावा साबित करना नहीं है। सदियों से अलग-अलग देशों, वातावरण और अनगिनत इंसानों के हाथों से गुजरने के कारण इस पर डीएनए का एक विशाल 'जैविक इतिहास' (Biological History) जमा हो चुका है। ऐसे में कफ़न के मूल डीएनए को अलग करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन यह स्टडी बताती है कि आधुनिक फोरेंसिक जीनोमिक्स ऐतिहासिक कलाकृतियों की अनकही कहानियों को कैसे सामने ला सकता है।