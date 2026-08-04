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नारियल पानी का आइस क्यूब्स: क्या यह सच में करता है असर? जानें क्यों हो रहा सोशल मीडिया पर ट्रेंड

क्या नारियल पानी की बर्फ से सच में Glass Skin मिलती है? जानिए नारियल पानी आइस क्यूब हैक का सच, फायदे, नुकसान और इस्तेमाल का सही तरीका।
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भारत

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Chitra Badoliya

Aug 04, 2026

Cocunut water

नारियल पानी वायरल आइस हैक (AI)

आजकल इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉट्स पर स्किनकेयर से जुड़े ढेरों 'हैक्स' और 'डीआईवाई (DIY) नुस्खे' वायरल होते रहते हैं। इनमें से ही एक बेहद लोकप्रिय ट्रेंड है नारियल पानी के आइस क्यूब्स (Coconut Water Ice Cubes) को चेहरे पर रगड़ना। दावा किया जाता है कि यह साधारण सा नुस्खा मिनटों में चेहरे को कांच जैसी चमक (Glass Skin) देता है, मुहांसों को हमेशा के लिए गायब कर देता है और झुर्रियों को मिटा देता है। लेकिन क्या सच में फ्रीजर में रखी नारियल पानी की यह छोटी सी बर्फ की क्यूब आपकी स्किनकेयर की सभी समस्याओं की चाबी है? या फिर यह भी इंटरनेट का एक और बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया ट्रेंड भर है?

क्या है नारियल पानी आइस क्यूब हैक?

इस हैक में ताजे नारियल पानी को आइस ट्रे (Ice Tray) में जमाकर बर्फ के छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाता है। सुबह उठकर या किसी फंक्शन में जाने से पहले, इन नारियल पानी के आइस क्यूब्स को चेहरे और गर्दन पर सर्कुलर मोशन (गोलाकार तरीके) में रगड़ा जाता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का मानना है कि बर्फ की ठंडक और नारियल पानी के प्राकृतिक पोषक तत्व जब एक साथ मिलते हैं, तो यह त्वचा को तुरंत डिटॉक्सिफाई, हाइड्रेट और ग्लोइंग बना देते हैं।

इसके पीछे की साइंस: नारियल पानी और बर्फ का त्वचा पर असर

इस हैक का असर समझने के लिए हमें इसके दोनों मुख्य घटकों बर्फ (Cold Therapy) और नारियल पानी (Coconut Water) के असर को अलग-अलग समझना होगा।

चेहरे पर बर्फ लगाने का असर (Ice Therapy/Cryotherapy)

जब आप त्वचा पर बर्फ या अत्यधिक ठंडी चीज लगाते हैं, तो त्वचा की नसें (Blood Vessels) तुरंत सिकुड़ जाती हैं। इस प्रक्रिया को Vasoconstriction (रक्त वाहिकाएं की सिकुड़न) कहा जाता है।

  • सूजन और पफीनेस कम होना: नसों के सिकुड़ने से आंखों के नीचे की सूजन और चेहरे का भारीपन तुरंत कम हो जाता है।
  • अस्थायी ग्लो (Instant Circulation): जब बर्फ हटाने के बाद त्वचा का तापमान सामान्य होता है, तो नसें तेजी से फैलती हैं और चेहरे पर रक्त का संचार बढ़ जाता है। इससे स्किन पर तुरंत एक पिंक और फ्रेश ग्लो दिखने लगता है।
  • पोर्स का छोटा दिखना: ठंडक के कारण त्वचा खिंचती (tighten होती) है, जिससे खुले हुए रोमछिद्र (pores) कुछ समय के लिए छोटे नजर आते हैं।

Benefits of Coconut Water : नारियल पानी के गुण

नारियल पानी सिर्फ पीने के लिए ही नहीं, बल्कि त्वचा के लिए भी एक बेहतरीन प्राकृतिक पेय है।

इलेक्ट्रोलाइट्स और हाइड्रेशन: इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो त्वचा के नमी के स्तर को बनाए रखते हैं।

विटामिन C और एंटी-ऑक्सीडेंट्स: नारियल पानी में विटामिन C पाया जाता है, जो स्किन टोन को हल्का (brighten) करने और फ्री-रेडिकल्स से बचाने में मदद करता है।

साइटोकिनिन (Cytokinins): यह एक प्राकृतिक पादप हार्मोन (plant hormone) है, जो सेल्स के विकास में मदद करता है और उम्र बढ़ने के लक्षणों को कम करने में सहायक माना जाता है।

नारियल पानी आइस क्यूब हैक के फायदे (Real Benefits)

यदि सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो यह हैक आपकी डेली स्किनकेयर रूटीन में कुछ बेहतरीन फायदे जोड़ सकता है:

इंस्टेंट मॉर्निंग रिफ्रेशमेंट: सुबह की सुस्ती और सोकर उठने के बाद चेहरे पर आने वाली सूजन (puffy face) को दूर करने का यह सबसे आसान और त्वरित उपाय है।

मेकअप से पहले बेहतरीन प्राइमर: मेकअप लगाने से पहले चेहरे पर इस आइस क्यूब को रगड़ने से पोर्स छोटे हो जाते हैं, जिससे फाउंडेशन स्मूथ बैठता है और मेकअप लंबे समय तक टिकता है।

धूप से जली स्किन को राहत: सनबर्न या धूप से आई इरिटेशन को नारियल पानी की ठंडक और इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण तुरंत शांत करते हैं।

प्राकृतिक हाइड्रेशन का अहसास: सादे पानी की बर्फ की तुलना में नारियल पानी की बर्फ लगाने से त्वचा थोड़ी अधिक सॉफ्ट और हाइड्रेटेड महसूस होती है।

चेहरे पर बर्फ लगाते समय की जाने वाली बड़ी गलतियां

कई लोग इस हैक के चक्कर में अपनी स्किन को फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान पहुंचा बैठते हैं। आपको इन गलतियों से बचना चाहिए:

  • सीधे बर्फ को चेहरे पर मलना (Direct Contact): बर्फ को सीधे स्किन पर ज्यादा देर तक रगड़ने से 'अइस बर्न' (Ice Burn) या त्वचा के टिश्यूज को नुकसान पहुंच सकता है।
  • बहुत देर तक रगड़ना: चेहरे पर 1 से 2 मिनट से ज्यादा बर्फ कभी नहीं रगड़नी चाहिए। अत्यधिक ठंडक से चेहरे की बारीक नसें (capillaries) टूट सकती हैं।
  • चेहरा न धोना: नारियल पानी में प्राकृतिक शर्करा (natural sugars) होती है। इसे चेहरे पर सुखाकर छोड़ देने से पोर्स ब्लॉक हो सकते हैं, जिससे नए पिंपल्स निकल सकते हैं।
  • गंदे नारियल पानी का उपयोग: अगर नारियल पानी बासी है या उसमें मिलावट है, तो यह आपकी त्वचा पर इंफेक्शन कर सकता है।

इस्तेमाल करने का सही तरीका (Step-by-Step Guide)

अगर आप इस हैक को आजमाना चाहते हैं, तो सुरक्षित और प्रभावी तरीका यह है:

स्टेप 1: हमेशा ताजा और प्राकृतिक नारियल पानी ही लें (पैक्ड या प्रिजर्वेटिव वाला नारियल पानी इस्तेमाल करने से बचें)।

स्टेप 2: आइस ट्रे को अच्छी तरह धोकर उसमें नारियल पानी डालें और जमने के लिए रख दें।

स्टेप 3: सुबह अपने चेहरे को किसी माइल्ड क्लींजर से साफ करें।

स्टेप 4: एक नारियल पानी आइस क्यूब निकालें और उसे किसी पतले सूती कपड़े (Muslin cloth/Cotton handkerchief) में लपेट लें।

स्टेप 5: अब कपड़े में लिपटी बर्फ को अपने चेहरे पर हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में 1 से 2 मिनट तक घुमाएं।

स्टेप 6: इसे चेहरे पर 10 मिनट के लिए लगा रहने दें ताकि नारियल पानी के पोषक तत्व सोख सकें।

स्टेप 7: 10 मिनट बाद चेहरे को सादे पानी से धो लें और इसके बाद अपना नियमित मॉइश्चराइजर और सनस्क्रीन लगाएं।

किन्हें इस हैक से दूर रहना चाहिए?

हर स्किन टाइप एक जैसी नहीं होती। नीचे दिए गए लोगों को इस हैक का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए या डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए:

  • सेंसिटिव स्किन वाले: जिनकी स्किन बहुत जल्दी लाल या इरिटेट हो जाती है।
  • रोजेशिया (Rosacea) के मरीज: अत्यधिक ठंडक से उनकी नसें सूज सकती हैं और चेहरा बहुत ज्यादा लाल हो सकता है।
  • अत्यधिक मुहांसों (Severe Cystic Acne) वाले लोग: बर्फ मलने से पिंपल्स छिल सकते हैं और इंफेक्शन पूरे चेहरे पर फैल सकता है।
  • साइनस या माइग्रेन के मरीज: चेहरे पर बर्फ लगाने से अचानक ठंड लग सकती है, जिससे सिरदर्द या साइनस का दर्द ट्रिगर हो सकता है।

नारियल पानी आइस क्यूब हैक न तो पूरी तरह से झूठ है और न ही कोई चमत्कारी जादू। यह एक बेहतरीन 'Instant Refreshment Tool' है। अगर आपको किसी पार्टी या ऑफिस जाने से पहले चेहरे की पफीनेस हटानी है और तुरंत फ्रेश लुक चाहिए, तो यह नुस्खा बिल्कुल काम करता है। लेकिन इसे अपनी स्किनकेयर समस्याओं (जैसे मुहांसे, पिगमेंटेशन या झुर्रियों) का स्थायी इलाज मानना आपकी भूल होगी। अपनी त्वचा की दैनिक देखभाल के लिए संतुलित आहार, भरपूर पानी, सही मॉइश्चराइजर और सनस्क्रीन ही असली 'ग्लास स्किन' की चाबी हैं।

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लाइफस्टाइल

Updated on:

04 Aug 2026 06:09 pm

Published on:

04 Aug 2026 06:08 pm

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