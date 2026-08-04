नारियल पानी का आइस क्यूब्स: क्या यह सच में करता है असर? जानें क्यों हो रहा सोशल मीडिया पर ट्रेंड

आजकल इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉट्स पर स्किनकेयर से जुड़े ढेरों 'हैक्स' और 'डीआईवाई (DIY) नुस्खे' वायरल होते रहते हैं। इनमें से ही एक बेहद लोकप्रिय ट्रेंड है नारियल पानी के आइस क्यूब्स (Coconut Water Ice Cubes) को चेहरे पर रगड़ना। दावा किया जाता है कि यह साधारण सा नुस्खा मिनटों में चेहरे को कांच जैसी चमक (Glass Skin) देता है, मुहांसों को हमेशा के लिए गायब कर देता है और झुर्रियों को मिटा देता है। लेकिन क्या सच में फ्रीजर में रखी नारियल पानी की यह छोटी सी बर्फ की क्यूब आपकी स्किनकेयर की सभी समस्याओं की चाबी है? या फिर यह भी इंटरनेट का एक और बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया ट्रेंड भर है?