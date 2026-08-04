राजस्थान की लाडो पर तस्करों की काली नजर! नाबालिग लड़कियों की तस्करी ने बढ़ाई चिंता, जानिए क्यों

समाज के कमजोर तबकों गरीब, कर्ज़ में डूबे परिवार, आदिवासी या पिछड़े समुदाय को अक्सर नौकरी, शिक्षा या बेहतर जीवन का झांसा देकर फंसाया जाता है। कई बार दलाल नकली वादों के साथ लड़कियों को शहरों में भेजते हैं, जहां उन्हें जबरन श्रम, यौन शोषण या शादी के नाम पर फंसा दिया जाता है। यह एक गहरी मानवीय त्रासदी है, जो सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि सामाजिक असमानता और अवसरों की कमी का परिणाम भी है।