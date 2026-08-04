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अगस्त 2026 के शुभ मुहूर्त: जानिए किस दिन करें महत्वपूर्ण कार्य और पूजा

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले लोग अक्सर शुभ मुहूर्त देखते हैं। इस लेख में जानिए अगस्त 2026 में आपके लिए कौन-कौन से खास दिन हैं और उनके लिए शुभ मुहूर्त क्या है।
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भारत

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Adarsh Thakur

Aug 04, 2026

August 2026 Shubh Muhurat

अगस्त 2026 शुभ मुहूर्त। (फोटोः एआई)

अगस्त 2026 में महत्वपूर्ण कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त जानना आपकी मासिक योजना, पारिवारिक आयोजनों या करियर से जुड़े निर्णयों को सहज और सकारात्मक बना सकता है। इस महीने कई धार्मिक व्रत, त्योहार और ग्रह-योग हैं, जो पारंपरिक दृष्टि से शुभ कार्यों के लिए अनुकूल समय दर्शाते हैं। इस खबर में विस्तार से बताया गया है कि अगस्त में कौन-कौन से दिन और समय विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं। इन दिनों हमारे जीवन में क्या महत्व हो सकता है।

दूसरा श्रावण सोमवार व्रत और मासिक शिवरात्रि


10 अगस्त 2026, सोमवार को दूसरा श्रावण सोमवार व्रत है, जो शिवपूजा के लिए पुनः शुभ अवसर प्रदान करता है। साथ ही, इसी दिन श्रावण मास की मासिक शिवरात्रि भी है, जो शिवभक्तों के लिए विशेष महत्व रखती है।

श्रावण पूर्णिमा और रक्षा बंधन

27 अगस्त 2026 को श्रावण पूर्णिमा है, जो व्रत और पूजा के लिए शुभ मानी जाती है। इसके अगले दिन, 28 अगस्त 2026, शुक्रवार को रक्षा बंधन, राखी, नारली पूर्णिमा और वरलक्ष्मी व्रत जैसे कई महत्वपूर्ण आयोजन एक साथ हैं। यह दिन पारिवारिक और धार्मिक दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सगाई (रिंग सेरेमनी) के लिए मुहूर्त

यदि आप इस महीने सगाई या रिंग सेरेमनी की योजना बना रहे हैं, तो कुछ विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं। 20 अगस्त, गुरुवार को दो शुभ समय हैं, दोपहर 12:04 से 13:51 और शाम 17:19 से 20:01 तक। 23 अगस्त, रविवार को दोपहर 9:18 से 12:53 और दोपहर 14:02 से 15:10 तक शुभ मुहूर्त हैं। 30 अगस्त, रविवार को तीन समय हैं, सुबह 9:18 से 12:53, दोपहर 14:02 से 15:37, और शाम 18:46 से 21:37 तक।

चतुर्मास अवधि और विवाह मुहूर्त की स्थिति

अगस्त 2026 चतुर्मास (विष्णु जी के विश्राम का चार महीनों का समय) के अंतर्गत आता है, जब पारंपरिक रूप से विवाह जैसे बड़े संस्कार टालने की सलाह दी जाती है। इसी कारण, कई पंचांगों में अगस्त में विवाह के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं दर्शाए गए हैं।

चंद्र ग्रहण का प्रभाव

28 अगस्त 2026 को आंशिक चंद्र ग्रहण भी है, जो पूर्णिमा के दौरान आता है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण के समय कुछ कार्यों को टालने की सलाह दी जाती है, विशेषकर पूजा-पाठ या शुभ आरंभ से पहले ग्रहण समाप्त होने का इंतजार करना उचित माना जाता है।

मासिक योजना के लिए सुझाव

इस माह की योजना बनाते समय, श्रावण सोमवार व्रत (3 और 10 अगस्त), मासिक शिवरात्रि (10 अगस्त), श्रावण पूर्णिमा (27 अगस्त) और रक्षा बंधन (28 अगस्त) जैसे प्रमुख धार्मिक अवसरों को ध्यान में रखें। यदि आप पारिवारिक या करियर से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, जैसे घर खरीदना, नौकरी में बदलाव, यात्रा या सगाई, तो ऊपर बताए गए मुहूर्तों का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि, ग्रहण के समय और चतुर्मास अवधि में सावधानी बरतें।

आपके लिए अगले कदम

अपने व्यक्तिगत कार्यों, जैसे यात्रा, नए कार्य की शुरुआत, पारिवारिक आयोजन आदि के लिए इन मुहूर्तों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाएं। यदि आप विवाह या सगाई की तैयारी कर रहे हैं, तो 20, 23 या 30 अगस्त के मुहूर्त आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। साथ ही, ग्रहण के समय और चतुर्मास अवधि को ध्यान में रखते हुए कार्यों को उसी दिन या उसके बाद शिफ्ट करना बेहतर रहेगा।

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Updated on:

04 Aug 2026 07:12 pm

Published on:

04 Aug 2026 07:12 pm

Hindi News / Patrika+ / अगस्त 2026 के शुभ मुहूर्त: जानिए किस दिन करें महत्वपूर्ण कार्य और पूजा

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