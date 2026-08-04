ATM से कैश निकालते समय भूल से भी न करें ये गलतियां, वरना मिनटों में खाली हो सकता है बैंक अकाउंट

हर बैंक ATM पर कैश निकालने की सीमा निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए अन्य बैंक के ATM से प्रति लेन-देन अधिकतम ₹10,000 तक निकाला जा सकता है। यह सीमा ATM पर भी दिखाई जाती है। HDFC बैंक में, यदि खाता 6 महीने से कम पुराना है, तो दैनिक सीमा ₹50,000 होती है। वहीं, 6 महीने से अधिक पुराने खातों में यह लिमिट ₹2 लाख तक हो सकती है और मासिक सीमा ₹10 लाख होती है। अन्य बैंक ATM पर मुफ्त लेन-देन की संख्या सीमित होती है। उसके बाद शुल्क लागू हो सकता है।