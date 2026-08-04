जल संकट का समाधान: छत्तीसगढ़ के एक गांव की पहल ने पेश की मिसाल, बदल गई इलाके की तस्वीर

छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में 5% मॉडल ने भी ध्यान आकर्षित किया है। इसमें किसान अपनी खेती की जमीन का 5 प्रतिशत हिस्सा सोख गड्ढों के लिए छोड़ते हैं, जिससे बारिश का पानी सीधे जमीन में समा सके। इस मॉडल की प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में भी सराहना की थी। गुजरात के दक्षिणी हिस्से में 'रिज-टू-वैली' मॉडल के तहत 170 चेक डैम और 215 वन तालाब बनाए गए। जिससे लगभग 580 करोड़ लीटर भूजल रिचार्ज हुआ। इससे खेती और ग्रामीण रोजगार दोनों को मदद मिली।