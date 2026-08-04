गुलाब जामुन का इतिहास: आखिर कैसे बनी भारत की सबसे पसंदीदा मिठाई?

यह मिठाई हमें यह याद दिलाती है कि परंपरा स्थिर नहीं होती, यह समय, स्थान और स्वाद के साथ बदलती रहती है। मुगल दरबार की शाही रसोई से निकलकर आम लोगों की थाली में पहुंचने तक, गुलाब जामुन ने अपनी मिठास से हर दिल जीत लिया। गुलाब जामुन की मिठास और उसकी कहानी, दोनों ही आने वाले समय में भी लोगों के दिलों में घुलती रहेंगी।