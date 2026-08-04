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गुलाब जामुन का इतिहास: आखिर कैसे बनी भारत की सबसे पसंदीदा मिठाई?

क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण मिठाई कैसे मुगलों की शाही रसोई से निकलकर हर भारतीय का दिल जीत सकती है? गुलाब जामुन की इस अद्भुत यात्रा में छिपा है स्वाद, संस्कृति और पहचान का अनमोल खजाना! पढ़िए यह स्टोरी...
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भारत

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Adarsh Thakur

Aug 04, 2026

History of Gulab Jamun

गुलाब जामुन का इतिहास। (फोटोः एआई)

मुगल दरबार की शाही रसोई से निकलकर आज हर भारतीय घर की मिठाई की थाली में अपनी जगह बनाने तक, गुलाब जामुन का सफर स्वाद और संस्कृति से भरा रहा है। यह मिठाई हमारी खाने की परंपराओं का एक जीवंत दस्तावेज है।

मुगल रसोई से आम थाली तक

गुलाब जामुन की जड़ें मध्ययुगीन भारत से जुड़ी हुई हैं, जब मुगल दरबारों में फारसी और स्थानीय पाकशैली का संगम हुआ। फारसी मिठाई “लुकमत-अल-कादी” (Luqmat al‑Qadi) से प्रेरित यह व्यंजन भारत में आया, लेकिन यहां के रसोईघर में खोया (दूध से बना ठोस पदार्थ) और गुलाब जल की खुशबू ने इसे नया रूप दिया।

कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह मिठाई शाहजहां के बावर्ची द्वारा खोया खराब होने से बचाने के प्रयास में अनजाने में तैयार हुई, एक “हैप्पी एक्सीडेंट” जिसने बाद में शाही रसोई की पहचान बना ली।

मुगल काल के ग्रंथों जैसे “Nimatnama-i-Nasiruddin-Shahi” और “Nuskha-e-Shahjahani” में भी दूध-आधारित मीठे व्यंजनों का उल्लेख मिलता है, जो गुलाब जामुन के विकास में सहायक रहे।

नाम में छिपा इतिहास

‘गुलाब’ फारसी शब्द ‘गुल’ (फूल) और ‘आब’ (पानी) से बना है, जो गुलाब जल की ओर इशारा करता है। ‘जामुन’ भारतीय जामुन फल के आकार और रंग से मिलता-जुलता है। यह नाम व्यंजन की विशेषता...गुलाब जल में डूबा, गोल-गोल, गहरे रंग का, को खूबसूरती से दर्शाता है।

क्षेत्रीय विविधता और आधुनिक लोकप्रियता

समय के साथ गुलाब जामुन ने कई रूप धारण किए। बंगाल में इसे पंतुआ या लेडी केनी कहा जाता है, जिसमें पनीर का उपयोग होता है।
‘काला जामुन’ नामक एक प्रकार भी है, जिसमें बाहरी सतह गहरे रंग की और अंदर से नरम रहती है। आज यह मिठाई सिर्फ भारत के अलावा नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी बेहद लोकप्रिय है।

खाना, संस्कृति और पहचान


गुलाब जामुन त्योहारों, शादियों और खास मौकों की पहचान बन चुका है। यह मिठाई हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी समुदायों में समान रूप से प्रिय है। रोजमर्रा की थाली से लेकर बड़े समारोहों तक, यह मिठाई हर जगह बनाई जाती है। राष्ट्रीय रेस्तरां संघ के आंकड़ों के अनुसार, यह पिछले दो दशकों से भारत में सबसे अधिक ऑर्डर की जाने वाली मिठाई है।

स्वाद की जमीन पर गुलाब जामुन का असर

यह मिठाई हमें यह याद दिलाती है कि परंपरा स्थिर नहीं होती, यह समय, स्थान और स्वाद के साथ बदलती रहती है। मुगल दरबार की शाही रसोई से निकलकर आम लोगों की थाली में पहुंचने तक, गुलाब जामुन ने अपनी मिठास से हर दिल जीत लिया। गुलाब जामुन की मिठास और उसकी कहानी, दोनों ही आने वाले समय में भी लोगों के दिलों में घुलती रहेंगी।

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Updated on:

04 Aug 2026 08:23 pm

Published on:

04 Aug 2026 08:23 pm

Hindi News / Patrika+ / गुलाब जामुन का इतिहास: आखिर कैसे बनी भारत की सबसे पसंदीदा मिठाई?

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