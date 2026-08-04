4 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Patrika+

रतालू की खेती का पूरा गणित: कितनी लागत, कितनी उपज और कितना हो सकता है फायदा?

सोचिए, अगर आप कम लागत में फसल उगाकर अपनी आमदनी को दोगुना कर सकते हैं? रतालू की खेती आपको मिट्टी की सुरक्षा का मौका देगी ही, साथ ही आपके खेतों में मुनाफे का नया रंग भी भर देगी!
3 min read
Google source verification

भारत

image

Adarsh Thakur

Aug 04, 2026

Yam Farming

रतालू की खेती कैसे करें? (फोटोः एआई)

खेत में कम लागत में अधिक लाभ की चाह रखने वाले किसान भाइयों के लिए रतालू (याम) की खेती एक व्यवहारिक विकल्प बन सकती है। इसके लिए रतालू की खेती के लाभ, लागत और व्यवहारिकता पर भरोसेमंद जानकारी होना जरूरी है। आइए जानते हैं कि रतालू कैसे कम खर्च में अधिक मुनाफा दे सकता है और किसान इसे अपनाने से क्या-क्या फायदे पा सकते हैं।

रतालू की खेती क्यों फायदेमंद?

रतालू एक जड़ वाली सब्जी है, जिसे जमीन के अंदर से खोदकर निकाला जाता है। इसकी खेती अपेक्षाकृत कम लागत में की जा सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां मिट्टी दोमट और जल निकासी अच्छी हो। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की पत्रिका ‘फल फूल’ में प्रकाशित लेख में बताया गया है कि रतालू एक कम लागत वाली फसल है और यह मिट्टी कटाव वाले क्षेत्रों में भी उपयुक्त विकल्प हो सकती है।

लागत और मुनाफे का संतुलन

रतालू की खेती में लागत और लाभ का संतुलन इस प्रकार हो सकता है: एक हेक्टेयर में खेती की कुल लागत (खेत की तैयारी, बीज, खाद, पानी और कटाई) लगभग ₹70,000 से ₹1,00,000 तक हो सकती है, जबकि उपज 300–400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हो सकती है। यह आंकड़ा बताता है कि यदि बाजार भाव अनुकूल रहे, तो रतालू से अच्छी आमदनी संभव है।

खेती की प्रक्रिया

रतालू की खेती अप्रैल से जून के बीच की जाती है। खेत की गहरी जुताई, गोबर की सड़ी खाद, पोटाश और फास्फोरस का उपयोग आवश्यक है। खेत में डोलियां बनाकर रतालू के टुकड़ों को बोया जाता है। सिंचाई, निराई-गुड़ाई और समय पर देखभाल से उपज बेहतर होती है।

लाभ की संभावनाएं

रतालू की उन्नत खेती से प्रति हेक्टेयर 250–400 क्विंटल उपज मिल सकती है। हालांकि कुछ स्रोतों में प्रति बीघा 2.5–3 लाख रुपये का शुद्ध लाभ बताया गया है, लेकिन यह आंकड़ा व्यापक रूप से सत्यापित नहीं है। इसलिए इसे सामान्य संदर्भ में ही देखें और स्थानीय मंडी भाव व लागत के अनुसार अपनी गणना करें।

रतालू की खेती के फायदे

  • कम लागत: रतालू की खेती में महंगे इनपुट की आवश्यकता कम होती है, खासकर यदि किसान जैविक या स्थानीय खाद का उपयोग करें।
  • मिट्टी संरक्षण: रतालू का कंद मिट्टी में गहराई से जाता है, जिससे मिट्टी कटाव कम होता है और भूमि संरक्षित रहती है।
  • विविधता और सह-फसल: रतालू को मिश्रित खेती में शामिल किया जा सकता है, जिससे जोखिम कम होता है और आय के स्रोत बढ़ते हैं।

जोखिम और सावधानियां

  • बाजार भाव की अनिश्चितता: रतालू की कीमतें मंडी और क्षेत्र अनुसार बदलती हैं। इसलिए स्थानीय बाजार की जानकारी रखना जरूरी है।
  • सिंचाई और देखभाल: रतालू को समय-समय पर सिंचाई, निराई और गुड़ाई की आवश्यकता होती है। इनकी अनदेखी से उपज प्रभावित हो सकती है।
  • लागत का सही आकलन: बीज, खाद, मजदूरी और कटाई की लागत का सही अनुमान लगाकर ही खेती शुरू करें।

रतालू की खेती का खर्च और संभावित लाभ:

घटकविवरण
लागत₹70,000–₹1,00,000 प्रति हेक्टेयर
उपज300–400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर
लाभबाजार भाव पर निर्भर

अगला कदम क्या हो सकता है?

यदि आप रतालू की खेती पर विचार कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने क्षेत्र की मिट्टी, जलवायु और मंडी भाव की जानकारी जुटाएं। स्थानीय कृषि विभाग या कृषि विश्वविद्यालय से संपर्क करें। वे आपको उपयुक्त किस्म, बीज और खेती की तकनीक में मार्गदर्शन दे सकते हैं। छोटे स्तर पर परीक्षण (पायलट) करके देखें कि लागत और लाभ आपके लिए कैसे बनते हैं। इससे बड़े स्तर पर जोखिम कम होता है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

04 Aug 2026 09:22 pm

Published on:

04 Aug 2026 09:22 pm

Hindi News / Patrika+ / रतालू की खेती का पूरा गणित: कितनी लागत, कितनी उपज और कितना हो सकता है फायदा?

बड़ी खबरें

View All

Patrika+

ट्रेंडिंग

आसान बजट नियम अपनाएं: जानें 50-30-20 नियम से कैसे बचेंगे पैसे?

guide to saving money with simple budgeting rules
Patrika+

नौकरीपेशा लोगों के लिए रिटायरमेंट योजना किस उम्र में शुरू करें? समझें सबकुछ

Savings and Retirement Planning for Working People
Patrika+

धमाके से बनेगी बिजली: जर्मनी के वैज्ञानिकों ने बिना कंप्रेसर वाली हाइड्रोजन टरबाइन बनाकर रचा इतिहास!

Quantum Leap in Clean Energy News.
Patrika+

जल संकट का समाधान: छत्तीसगढ़ के एक गांव की पहल ने पेश की मिसाल, बदल गई इलाके की तस्वीर

conserve water in Chhattisgarh
Patrika+

गुलाब जामुन का इतिहास: आखिर कैसे बनी भारत की सबसे पसंदीदा मिठाई?

History of Gulab Jamun
Patrika+
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.