रतालू की खेती का पूरा गणित: कितनी लागत, कितनी उपज और कितना हो सकता है फायदा?

रतालू एक जड़ वाली सब्जी है, जिसे जमीन के अंदर से खोदकर निकाला जाता है। इसकी खेती अपेक्षाकृत कम लागत में की जा सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां मिट्टी दोमट और जल निकासी अच्छी हो। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की पत्रिका ‘फल फूल’ में प्रकाशित लेख में बताया गया है कि रतालू एक कम लागत वाली फसल है और यह मिट्टी कटाव वाले क्षेत्रों में भी उपयुक्त विकल्प हो सकती है।