रतालू की खेती का पूरा गणित: कितनी लागत, कितनी उपज और कितना हो सकता है फायदा?

रतालू की खेती कैसे करें? (फोटोः एआई)
खेत में कम लागत में अधिक लाभ की चाह रखने वाले किसान भाइयों के लिए रतालू (याम) की खेती एक व्यवहारिक विकल्प बन सकती है। इसके लिए रतालू की खेती के लाभ, लागत और व्यवहारिकता पर भरोसेमंद जानकारी होना जरूरी है। आइए जानते हैं कि रतालू कैसे कम खर्च में अधिक मुनाफा दे सकता है और किसान इसे अपनाने से क्या-क्या फायदे पा सकते हैं।
रतालू एक जड़ वाली सब्जी है, जिसे जमीन के अंदर से खोदकर निकाला जाता है। इसकी खेती अपेक्षाकृत कम लागत में की जा सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां मिट्टी दोमट और जल निकासी अच्छी हो। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की पत्रिका ‘फल फूल’ में प्रकाशित लेख में बताया गया है कि रतालू एक कम लागत वाली फसल है और यह मिट्टी कटाव वाले क्षेत्रों में भी उपयुक्त विकल्प हो सकती है।
रतालू की खेती में लागत और लाभ का संतुलन इस प्रकार हो सकता है: एक हेक्टेयर में खेती की कुल लागत (खेत की तैयारी, बीज, खाद, पानी और कटाई) लगभग ₹70,000 से ₹1,00,000 तक हो सकती है, जबकि उपज 300–400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हो सकती है। यह आंकड़ा बताता है कि यदि बाजार भाव अनुकूल रहे, तो रतालू से अच्छी आमदनी संभव है।
रतालू की खेती अप्रैल से जून के बीच की जाती है। खेत की गहरी जुताई, गोबर की सड़ी खाद, पोटाश और फास्फोरस का उपयोग आवश्यक है। खेत में डोलियां बनाकर रतालू के टुकड़ों को बोया जाता है। सिंचाई, निराई-गुड़ाई और समय पर देखभाल से उपज बेहतर होती है।
रतालू की उन्नत खेती से प्रति हेक्टेयर 250–400 क्विंटल उपज मिल सकती है। हालांकि कुछ स्रोतों में प्रति बीघा 2.5–3 लाख रुपये का शुद्ध लाभ बताया गया है, लेकिन यह आंकड़ा व्यापक रूप से सत्यापित नहीं है। इसलिए इसे सामान्य संदर्भ में ही देखें और स्थानीय मंडी भाव व लागत के अनुसार अपनी गणना करें।
|घटक
|विवरण
|लागत
|₹70,000–₹1,00,000 प्रति हेक्टेयर
|उपज
|300–400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर
|लाभ
|बाजार भाव पर निर्भर
यदि आप रतालू की खेती पर विचार कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने क्षेत्र की मिट्टी, जलवायु और मंडी भाव की जानकारी जुटाएं। स्थानीय कृषि विभाग या कृषि विश्वविद्यालय से संपर्क करें। वे आपको उपयुक्त किस्म, बीज और खेती की तकनीक में मार्गदर्शन दे सकते हैं। छोटे स्तर पर परीक्षण (पायलट) करके देखें कि लागत और लाभ आपके लिए कैसे बनते हैं। इससे बड़े स्तर पर जोखिम कम होता है।
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