धमाके से बनेगी बिजली: जर्मनी के वैज्ञानिकों ने बिना कंप्रेसर वाली हाइड्रोजन टरबाइन बनाकर रचा इतिहास!

Compressorless : दुनिया भर के वैज्ञानिक क्लीन एनर्जी और ग्रीन फ्यूचर की दिशा में लगातार नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। इसी कड़ी में जर्मनी के प्रतिष्ठित संस्थान कार्लज़ूहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (KIT) की एक रिसर्च टीम ने एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। केआईटी के इंस्टीट्यूट ऑफ थर्मल एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी (ITES) के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी विशेष कंप्रेसर-मुक्त (Compressor-less) हाइड्रोजन गैस टरबाइन का विकास किया है, जो यांत्रिक कंप्रेसर के बिना दहन कक्ष में होने वाले नियंत्रित विस्फोटों (Controlled Detonation Waves) का उपयोग कर के सीधे बिजली पैदा करती है। इस महत्वपूर्ण अध्ययन और प्रयोग का नेतृत्व आईटीईएस (ITES) के निदेशक प्रोफेसर डैनियल बनुती और उनकी विशेषज्ञ शोध टीम ने किया है।