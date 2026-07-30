पंखा और कूलर बिना बिजली के भी कैसे करें काम? आजमाएं ये आसान तरीके!

गर्मी और बिजली कटौती का दौर चुनौतीपूर्ण है, लेकिन थोड़ी तैयारी, समझदारी और सावधानी से आप अपने घर और परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। यदि आप समय पर शिकायत करें, ऊर्जा बचाएं और खुद को ठंडा रखें, तो यह कठिन समय भी बेहतर तरीके से गुजारा जा सकता है।