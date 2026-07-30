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पंखा और कूलर बिना बिजली के भी कैसे करें काम? आजमाएं ये आसान तरीके!

गर्मी के सीजन में अक्सर बिजली कटौती से हम परेशान हो उठते हैं। आइए हम इस आर्टिकल में कुछ ठोस और भरोसेमंद उपाय बता रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप गर्मी और बिजली कटौती दोनों से बेहतर तरीके से निपट सकते हैं।
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भारत

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Swatantra Mishra

Jul 30, 2026

Electricity

बिजली कटने पर भी घर और खुद को ठंडा रखने के टिप्स (Photo: ChatGpt)

गर्मी के दिनों में बिजली कटौती का सामना कर रहे शहरवासी अक्सर पंखा, कूलर और फ्रिज बंद होने से बेहाल हो जाते हैं। ऐसे में यह जानना ज़रूरी है कि बिजली चली जाए तो क्या करें, कैसे सुरक्षित रहें, राहत पाएं और परेशानी कम करें।

बिजली कटने पर भी घर को रखें ऐसे ठंडा

  • दिन में पहले ही धूप आने वाली खिड़कियों पर पर्दे या शटर बंद कर दें। इससे कमरे में गर्मी कम प्रवेश करेगी और तापमान नियंत्रित रहेगा।
  • रात में यदि तापमान गिरता है, तो खिड़कियाँ खोलकर ठंडी हवा आने दें, लेकिन दिन में ऐसा करना उल्टा असर कर सकता है।
  • पंखे को सीधे न चलाएं, बल्कि उसे खिड़की की ओर लगाकर गर्म हवा बाहर निकालें, इससे कमरे का तापमान कम होता है।

शरीर को ठंडा रखें, गर्मी से बचें

  • रात में सोते समय सूती, ढीले और हल्के कपड़े पहनें। गर्दन या कलाई पर गीला तौलिया रखने से शरीर जल्दी ठंडा होता है।
  • गर्मी में बाहर निकलने से बचें, खासकर दोपहर 12 से 3 बजे के बीच। यह समय सबसे खतरनाक होता है।
  • पानी, छाछ, लस्सी, नींबू पानी जैसे घरेलू पेय पीते रहें, ये शरीर को हाइड्रेटेड रखते हैं और गर्मी से बचाते हैं।

बिजली कटने पर जरूरी तैयारी

  • यदि बिजली कट जाए, तो फ्रिज और फ्रीजर के दरवाजे बंद रखें। फ्रिज में रखी खाद्य सामग्री लगभग चार घंटे तक सुरक्षित रहती है, फ्रीजर में दो दिन तक।
  • मोबाइल फोन की बैटरी बचाने के लिए स्क्रीन की ब्राइटनेस कम कर दें, लो पावर मोड पर रखें या आवश्यकता न हो तो बंद कर दें।
  • यदि आपके पास जनरेटर है, तो उसे घर के अंदर न चलाएं। खिड़की और दरवाजे से कम से कम 20 फीट दूर बाहर रखें, और CO अलार्म लगाएं। कार्बन मोनोऑक्साइड से बचाव के लिए यह ज़रूरी है।
  • शिकायत दर्ज करना और जानकारी रखना
  • अगर बिजली अचानक कट जाए, यह तरीका सरल और तेज़ है
  • बिजली कटौती की वजह और अनुमानित बहाली समय जानने के लिए विभाग की वेबसाइट या ऐप भी उपयोगी हो सकते हैं।
  • ऊर्जा बचत से कटौती कम हो सकती है

घर में ऊर्जा बचाने से न केवल बिल कम होता है, बल्कि बिजली कटौती की संभावना भी घटती है। उदाहरण के लिए —

  • जब उपकरण उपयोग में न हों, तो उन्हें बंद कर दें।
  • कमरा ठंडा रखने के लिए छाया बनाए रखें। घर के चारों ओर पेड़-पौधे लगाना, खिड़कियों पर छाया करना असरदार है।
  • एयर कंडीशनर का तापमान 22°C से ऊपर न रखें। हर डिग्री पर 3–5% बिजली बच सकती है।
  • स्टार रेटेड उपकरण (कम से कम 3 स्टार) का उपयोग करें। ये लंबे समय में बिजली बचाते हैं।

बिजली कटौती क्यों होती है?

  • गर्मी के दिनों में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच जाती है। मई में देश की बिजली मांग 270 GW से ऊपर पहुंची थी, जिससे ग्रिड पर दबाव बढ़ गया।
  • रात में जब सौर ऊर्जा उपलब्ध नहीं होती, तो थर्मल पावर प्लांट्स पर निर्भरता बढ़ जाती है, लेकिन गर्मी के कारण उनमें तकनीकी खराबी या आउटेज भी बढ़ जाते हैं।
  • सरकार ने जून-जुलाई में पावर प्लांट्स में रखरखाव रोकने और अतिरिक्त आपूर्ति सुनिश्चित करने की योजना बनाई है, लेकिन फिर भी आपात स्थिति में ऊर्जा बचत की अपील की जाती है।

आप क्या कर सकते हैं- जानिए एक नजर में

  • घर को पहले से ठंडा रखें- पर्दे बंद करें, पंखे सही दिशा में चलाएं, रात में खिड़कियाँ खोलें।
  • खुद को ठंडा रखें- गीले कपड़े, हाइड्रेशन, दोपहर में बाहर न निकलें।
  • कटौती के समय फ्रिज बंद रखें, फोन बचाएं, जनरेटर सुरक्षित रखें।
  • शिकायत दर्ज करें- 1912 पर कॉल करें।
  • ऊर्जा बचत करें- स्टार रेटेड उपकरण, तापमान नियंत्रण, छाया बनाएं।

गर्मी और बिजली कटौती का दौर चुनौतीपूर्ण है, लेकिन थोड़ी तैयारी, समझदारी और सावधानी से आप अपने घर और परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। यदि आप समय पर शिकायत करें, ऊर्जा बचाएं और खुद को ठंडा रखें, तो यह कठिन समय भी बेहतर तरीके से गुजारा जा सकता है।

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Updated on:

30 Jul 2026 01:52 pm

Published on:

30 Jul 2026 01:52 pm

Hindi News / Patrika+ / पंखा और कूलर बिना बिजली के भी कैसे करें काम? आजमाएं ये आसान तरीके!

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