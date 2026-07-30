पंखा और कूलर बिना बिजली के भी कैसे करें काम? आजमाएं ये आसान तरीके!

बिजली कटने पर भी घर और खुद को ठंडा रखने के टिप्स (Photo: ChatGpt)
गर्मी के दिनों में बिजली कटौती का सामना कर रहे शहरवासी अक्सर पंखा, कूलर और फ्रिज बंद होने से बेहाल हो जाते हैं। ऐसे में यह जानना ज़रूरी है कि बिजली चली जाए तो क्या करें, कैसे सुरक्षित रहें, राहत पाएं और परेशानी कम करें।
घर में ऊर्जा बचाने से न केवल बिल कम होता है, बल्कि बिजली कटौती की संभावना भी घटती है। उदाहरण के लिए —
गर्मी और बिजली कटौती का दौर चुनौतीपूर्ण है, लेकिन थोड़ी तैयारी, समझदारी और सावधानी से आप अपने घर और परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। यदि आप समय पर शिकायत करें, ऊर्जा बचाएं और खुद को ठंडा रखें, तो यह कठिन समय भी बेहतर तरीके से गुजारा जा सकता है।
बड़ी खबरेंView All
Patrika+
ट्रेंडिंग