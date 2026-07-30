सरकारी नौकरी में EWS आरक्षण कैसे मिलता है? जानिए पात्रता, आय सीमा, जरूरी दस्तावेज और पूरी प्रक्रिया

EWS Quota In Government Jobs : सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लाखों युवाओं के लिए EWS (Economically Weaker Section) आरक्षण एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। वर्ष 2019 में संविधान के 103वें संशोधन के बाद आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। इसका उद्देश्य उन परिवारों को अवसर देना है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, यह सिर्फ GEN वर्ग के लिए है, इसमें SC, ST या OBC आरक्षण के दायरे में नहीं आते।