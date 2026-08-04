आसान बजट नियम अपनाएं: जानें 50-30-20 नियम से कैसे बचेंगे पैसे?

सांकेतिक इमेज (सोर्स-ChatGpt)
बचत और निवेश की दुनिया में एक मजबूत वित्तीय योजना बनाना आज हर युवा, नौकरीपेशा, छोटे व्यापारी और रिटायरमेंट प्लानर के लिए ज़रूरी हो गया है। सही दिशा में पहला कदम उठाना मुश्किल नहीं है। बस एक स्पष्ट, व्यवस्थित और व्यवहारिक रास्ता अपनाना चाहिए। आइए जानते हैं 50-30-20 नियम से पैसे किस प्रकार बचा सकते हैं?
सबसे पहले अपनी आय और खर्चों का पूरा लेखा-जोखा रखें। इसमें वेतन, बोनस, किराया जैसी सभी आमदनियां और राशन, बिल, मनोरंजन जैसे खर्च शामिल हों। एक बजट बनाएं और तय करें कि आपकी आय का कितना हिस्सा बचत और निवेश के लिए जाएगा। SEBI की सलाह है कि अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा बचत और निवेश के लिए रखें और उस पर प्रतिबद्ध रहें।
अचानक होने वाले खर्च जैसे- मेडिकल इमरजेंसी या नौकरी छूटने की स्थिति से निपटने के लिए 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर राशि एक अलग खाते में रखें। यह निधि आपको निवेश बेचने या कर्ज लेने से बचाएगी।
आपकी योजना तभी प्रभावी होगी जब आप जानेंगे कि किस लक्ष्य के लिए कितनी राशि और कब तक चाहिए। छुट्टी, गाड़ी, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट, हर लक्ष्य को समय-सीमा के साथ स्पष्ट करें। इसके बाद निवेश उसी अनुसार करें- यह तरीका 'लक्ष्य आधारित वित्तीय योजना' कहलाता है।
एक आसान नियम है: अपनी आय का 50% आवश्यकताओं पर, 30% इच्छाओं पर और 20% बचत व निवेश पर खर्च करें। यह नियम वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में मदद करता है।
सिर्फ बचत से महंगाई को मात नहीं दी जा सकती। निवेश से लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न मिलते हैं। भारत में पारंपरिक विकल्प जैसे सोना, जमीन और एफडी से अब धीरे-धीरे म्यूचुअल फंड और मार्केट-लिंक्ड निवेश की ओर रुझान बढ़ रहा है। SEBI के अनुसार, FY23 से FY25 के बीच घरेलू बचत का हिस्सा सिक्योरिटीज मार्केट में ₹2.59 लाख करोड़ से बढ़कर ₹6.91 लाख करोड़ हुआ है।
म्यूचुअल फंड में SIP (सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) के जरिए नियमित निवेश से चक्रवृद्धि का लाभ मिलता है और बाजार के उतार-चढ़ाव का असर कम होता है। यह लंबी अवधि में संपत्ति निर्माण का प्रभावी तरीका है।
आपातकालीन स्थिति में वित्तीय सुरक्षा के लिए बीमा (स्वास्थ्य, जीवन) आवश्यक है। साथ ही, उच्च ब्याज वाले कर्ज को जल्द से जल्द चुकाना चाहिए ताकि ब्याज का बोझ कम हो और बचत बढ़े।
जब आप अपनी बचत और निवेश को ऑटोमैटिक ट्रांसफर के जरिए सेट कर देते हैं, तो यह एक 'सेट-इट-एंड-फॉरगेट-इट' आदत बन जाती है। यह अनुशासन बनाए रखता है और खर्चों को नियंत्रण में रखता है।
सुरक्षित विकल्प जैसे- PPFटैक्स बचत और सुरक्षित रिटर्न के लिए अच्छे हैं, खासकर उच्च टैक्स ब्रैकेट में। वहीं, इक्विटी और म्यूचुअल फंड लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। इसलिए, जोखिम सहनशीलता के अनुसार मिश्रित पोर्टफोलियो बनाएं।
वित्तीय योजना एक बार बनाकर छोड़ देने वाली चीज नहीं है। जैसे-जैसे आपकी आय, लक्ष्य या जीवन की स्थिति बदलती है, योजना को अपडेट करते रहें।
(डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी प्रदान करता है। यह व्यक्तिगत निवेश की सलाह नहीं है। बड़े वित्तीय निर्णय से पहले प्रमाणित सलाहकार से सलाह अवश्य लें। आप अपनी योजना को और मजबूत बनाने के लिए बजट ट्रैकर ऐप, SIP कैलकुलेटर और वित्तीय सलाहकार की मदद ले सकते हैं।)
बड़ी खबरेंView All
Patrika+
ट्रेंडिंग