आसान बजट नियम अपनाएं: जानें 50-30-20 नियम से कैसे बचेंगे पैसे?

सिर्फ बचत से महंगाई को मात नहीं दी जा सकती। निवेश से लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न मिलते हैं। भारत में पारंपरिक विकल्प जैसे सोना, जमीन और एफडी से अब धीरे-धीरे म्यूचुअल फंड और मार्केट-लिंक्ड निवेश की ओर रुझान बढ़ रहा है। SEBI के अनुसार, FY23 से FY25 के बीच घरेलू बचत का हिस्सा सिक्योरिटीज मार्केट में ₹2.59 लाख करोड़ से बढ़कर ₹6.91 लाख करोड़ हुआ है।