सीवर ब्लॉक की शिकायत अब होगी आसान; जानें कैसे दर्ज करें ऑनलाइन शिकायत?

सरकारी स्तर पर कई शहरों में शिकायत दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन पोर्टल और ऐप्स उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए, भारत सरकार का एक सेवा पोर्टल है, जहाँ आप सीवर ब्लॉक या ओवरफ्लो की शिकायत 24×7 ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं और एक शिकायत ID प्राप्त होती है, जिसे मोबाइल पर ट्रैक भी किया जा सकता है। इसके अलावा, उत्तराखंड जल संस्थान की वेबसाइट पर भी पेयजल और सीवर संबंधी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज की जा सकती हैं। इसके साथ ही टोल-फ्री नंबर 1800‑180‑4100 या 1916 पर कॉल करके भी शिकायत की जा सकती है। राजस्थान सरकार का 'जनसुनवाई‑समाधान' पोर्टल भी एक समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली है, जहां शिकायत दर्ज करने, ट्रैक करने और अनुस्मारक भेजने की सुविधा उपलब्ध है।