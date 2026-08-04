AI सीखकर करियर में नया मोड़ कैसे लाएं? जानें आसान टिप्स, जो बढ़ाएंगे आपकी स्किल्स

सरकार का SOAR (Skilling for AI Readiness) कार्यक्रम जुलाई 2025 में शुरू हुआ। इसमें 4 डिजिटल, स्वयं‑गति कोर्स हैं। इसका अर्थ- AI to be Aware, AI to Aspire, AI to Acquire और AI for Educators है। ये कोर्स स्कूल के छात्र, शिक्षक, कामकाजी पेशेवर और जीवनभर सीखने वाले सभी के लिए डिजाइन किए गए हैं और SIDH (Skill India Digital Hub) पर उपलब्ध हैं।