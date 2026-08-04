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AI सीखकर करियर में नया मोड़ कैसे लाएं? जानें आसान टिप्स, जो बढ़ाएंगे आपकी स्किल्स

क्या आपने कभी सोचा है कि AI आपके करियर को पूरी तरह से बदल सकता है? अब आपके पास नए कौशल सीखने और अपने भविष्य को संवारने का बेहतरीन मौका है। आइए जानते हैं, किस प्रकार से अपनी स्किल्स बढ़ा सकते हैं और करियर के लिए बेहतर विकल्प कैसे चुनें?
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भारत

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Vinay Shakya

Aug 04, 2026

artificial intelligence

सांकेतिक इमेज (सोर्स-ChatGpt)

आज जब तकनीकी बदलाव तेजी से हो रहे हैं, तो करियर में बदलाव या नई दिशा चुनना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन अब 'री‑स्किल इंडिया' के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सीखकर नए अवसरों की राह खुल रही है। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि यह कैसे काम करता है? कौन-कौन से विकल्प हैं और क्या सावधानियां रखनी चाहिए।

स्कूल से लेकर प्रोफेशनल तक AI की समझ

सरकार का SOAR (Skilling for AI Readiness) कार्यक्रम जुलाई 2025 में शुरू हुआ। इसमें 4 डिजिटल, स्वयं‑गति कोर्स हैं। इसका अर्थ- AI to be Aware, AI to Aspire, AI to Acquire और AI for Educators है। ये कोर्स स्कूल के छात्र, शिक्षक, कामकाजी पेशेवर और जीवनभर सीखने वाले सभी के लिए डिजाइन किए गए हैं और SIDH (Skill India Digital Hub) पर उपलब्ध हैं।

जनवरी 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने #SkillTheNation प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें सांसदों ने SOAR कोर्स पूरा किया और लोगों को AI सीखने के लिए प्रेरित किया। मार्च 2026 तक, SOAR के तहत राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में नामांकन हो चुका है, जैसे छत्तीसगढ़ में 5,272 नामांकन दर्ज हुए हैं।

गहराई से AI और डिजिटल कौशल

Microsoft इंडिया के सहयोग से SkillSaksham कार्यक्रम भी चलाया गया, जिसमें राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में 240‑घंटे का और ITI में 60‑घंटे का प्रशिक्षण शामिल था। साल 2023 से 25 के बीच लगभग 17,500 छात्रों ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया।

IT पेशेवरों के लिए री‑स्किलिंग

FutureSkills PRIME, MeitY और NASSCOM की साझेदारी में, IT क्षेत्र के कर्मचारियों को री‑स्किल/अप‑स्किल करने का उद्देश्य है। इसका लक्ष्य 5 वर्षों में लगभग 1.4 मिलियन लोगों को प्रशिक्षित करना है। जिसमें 1 मिलियन कंपनी‑समर्थित (B2B) और 0.4 मिलियन सरकार‑समर्थित (B2C) शामिल हैं। यह कार्यक्रम AI, क्लाउड, बिग डेटा, RPA जैसे उभरते तकनीकी क्षेत्रों में गहराई से प्रशिक्षण प्रदान करता है।

NIIT के GenAI प्रोग्राम

मई 2026 में NIIT ने छह नए GenAI प्रोग्राम लॉन्च किए। इनमें 'GenAI Spark Program for Students' और 'GenAI Spark Program for Educators' शामिल हैं, जो छात्रों को AI को पढ़ाई और रचनात्मकता में साथी बनाने में मदद करते हैं और शिक्षकों को कक्षा में AI का उपयोग सिखाने में सक्षम बनाते हैं।

EY‑Microsoft का AI Skills Passport

अक्टूबर 2025 में EY और Microsoft ने 'AI Skills Passport' नामक मुफ्त ऑनलाइन प्रोग्राम लॉन्च किया, जो 16 वर्ष और उससे ऊपर के छात्रों और शुरुआती पेशेवरों को नौकरी‑योग्य AI कौशल सिखाता है। इस पहल में पहले से ही 40,000 से अधिक नामांकन और 13,000 से अधिक पूर्णताएं दर्ज हो चुकी हैं।

IIT मद्रास के मुफ्त AI कोर्स

मई 2025 में IIT मद्रास ने 'SWAYAM Plus' प्लेटफॉर्म पर पांच मुफ्त AI कोर्स लॉन्च किए, जिनकी अवधि 25 से 45 घंटे है। ये कोर्स सभी विषयों के छात्रों, शिक्षकों और पेशेवरों के लिए खुले हैं और इनमें AI का कोई पूर्व अनुभव आवश्यक नहीं है।

AI कोर्स के क्या लाभ मिलेगा?

आप AI की बुनियादी समझ से लेकर गहराई तक सीख सकते हैं। SOAR और 'SkillSaksham' जैसे- सरकारी कार्यक्रम मुफ्त या बहुत कम लागत पर उपलब्ध हैं। NIIT, FutureSkills PRIME जैसे संस्थानों से उद्योग‑अनुरूप प्रशिक्षण मिलता है। EY‑Microsoft का AI Skills Passport और IIT मद्रास के कोर्स विशेष रूप से शुरुआती और शिक्षकों के लिए उपयोगी हैं।

क्या सावधानियां रखें?

  • हमेशा विश्वसनीय स्रोतों से ही सीखें, जैसे सरकारी पोर्टल, IIT, NIIT, EY‑Microsoft आदि।
  • कोर्स पूरा होने पर प्रमाणपत्र (certificate) की मान्यता और उपयोगिता जांचें।AI टूल्स को सहायक मानें, लेकिन पूरी जिम्मेदारी खुद लें — किसी भी जानकारी को बिना जांचे उपयोग न करें।
  • अगर आप छात्र हैं, तो SOAR या IIT मद्रास के मुफ्त कोर्स से शुरुआत करें। शिक्षक हैं तो 'AI for Educators' या NIIT का GenAI Spark Program देखें।
  • अगर आप कामकाजी पेशेवर हैं तो FutureSkills PRIME या EY‑Microsoft का AI Skills Passport आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं।
  • री‑स्किल इंडिया के ये विकल्प आपको AI‑सक्षम भविष्य की ओर ले जा सकते हैं।

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Updated on:

04 Aug 2026 09:56 pm

Published on:

04 Aug 2026 09:56 pm

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