यूपी चुनाव 2027: भाजपा ने फिरोज गांधी की कब्र पर क्यों दी श्रद्धांजलि?

यह घटना एक राजनीतिक संकेत है, जो कांग्रेस की पारिवारिक विरासत और भाजपा की रणनीतिक चाल के बीच संवाद खोलती है। फिलहाल इसे “नया एजेंडा” कहना तथ्यात्मक रूप से पुष्ट नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि भाजपा इसे चुनावी माहौल में एक संदेश के रूप में इस्तेमाल कर रही है। आगे की घटनाओं पर नजर रखना आवश्यक होगा। क्या यह एक अलग-थलग घटना है या किसी रणनीतिक अभियान की शुरुआत।