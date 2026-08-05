आसमान में होगा ब्रह्मांड का डबल शो: सूर्य ग्रहण के साथ बरसेंगे टूटते तारे, जानिए भारत में कब दिखेगा अद्भुत नजारा



5 अगस्त: अंतिम चौथाई (लास्ट क्वार्टर) का चंद्रमा देर रात और तड़के सुबह पूरे भारत में देखा जा सकेगा।

12 अगस्त (दिन): पूर्ण सूर्य ग्रहण भारत में कहीं भी दिखाई नहीं देगा। यह मुख्य रूप से उत्तरी रूस, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों से नजर आएगा।

12–13 अगस्त (रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक):पर्सिड उल्का वर्षा का सबसे शानदार नजारा पूरे भारत में देखा जा सकेगा। हालांकि, इसके लिए शहरों की रोशनी से दूर किसी खुले और अंधेरे स्थान पर जाना बेहतर रहेगा। उत्तर भारत के पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों में दृश्य और भी साफ हो सकता है।

14–16 अगस्त (सूर्यास्त के लगभग 30–45 मिनट बाद):शुक्र ग्रह पश्चिमी आसमान में सबसे ज्यादा चमकीला दिखाई देगा। इसे पूरे भारत में बिना किसी उपकरण के आसानी से देखा जा सकेगा।

27–28 अगस्त (रात): आंशिक चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। यह मुख्य रूप से उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, यूरोप तथा अफ्रीका के कई हिस्सों से देखा जाएगा।

