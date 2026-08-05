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डिजिटल बैंकिंग का नया दौर: बैंक रिकॉर्ड अब अदालत में कैसे बनेंगे सबूत?

क्या आपने सोचा है कि आपकी डिजिटल बैंकिंग लेनदेन अब अदालत में आपके हक में सबूत बन सकती है? जानिए, कैसे यह नया बदलाव आपके लिए फैसलों की दुनिया को आसान बना सकता है।
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भारत

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Swatantra Mishra

Aug 05, 2026

Digital Banking

लोकसभा में आज पेश होगा बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 (ChatGpt)

देश की संसद में 5 अगस्त 2026 यानी आज दोनों सदनों में लंबित विधेयकों को विचार और पारित करने के लिए पेश करेगी। इनमें बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 और कराधान एवं अन्य कानून (संशोधन) विधेयक 2026 शामिल हैं। आज दोनों विधेयक लोकसभा में विचार और पारित करने के लिए रखा जाएगा। वहीं, राज्यसभा में सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा और पारित करने की प्रक्रिया होगी।

वित्त मंत्री लोकसभा में आज पेश करेंगी विधेयक

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक, 2026 पेश करेंगी। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े साक्ष्यों के संबंध में कानून को आधुनिक बनाना और उसे डिजिटल बैंकिंग की मौजूदा व्यवस्था के अनुरूप तैयार करना है।

क्या है बैंकर्स बुक्स एविडेंस कानून?

बैंकिंग का डिजिटल युग अब केवल खातों में बदलाव नहीं ला रहा, बल्कि अदालतों में सबूत पेश करने के तरीके को भी बदल रहा है। बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट, 1891 (Bankers’ Books Evidence Act, 1891) अब डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी कानूनी रूप से मान्यता देता है। यह बदलाव आम ग्राहकों, जांच एजेंसियों और न्यायालयों के लिए नए अवसर और चुनौतियाँ दोनों लेकर आया है।

बैंकर्स बुक्स एविडेंस कानून कोई नया कानून नहीं है

बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट, 1891 एक पुराना कानून है, जिसे 1 अक्टूबर 1891 को लागू किया गया था। यह कानून बैंक की बही-खातों (जैसे लेजर, कैश-बुक, डे-बुक आदि) की प्रतियों को अदालत में ‘प्राइमा फेसी’ (prima facie) सबूत के रूप में स्वीकार करता है, अर्थात् ये प्रतियाँ मूल दस्तावेज़ की तरह वैध मानी जाती हैं, बशर्ते वे प्रमाणित (certified) हों।

कस कानून में 24 वर्ष पहले क्या हुआ था बदलाव?

इस कानून में 2002 में संशोधन हुआ, जिससे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स- जैसे कंप्यूटर में संग्रहीत डेटा, प्रिंटआउट, माइक्रोफिल्म आदि भी शामिल किए गए। अब बैंक की इलेक्ट्रॉनिक प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतियाँ अदालत में पेश की जा सकती हैं, बशर्ते वे सेक्शन 2A और सेक्शन 4 के अनुसार प्रमाणित हों।

डिजिटल बैंकिंग के दौर में क्या बदलेगा?

डिजिटल बैंकिंग के आने से बैंक रिकॉर्ड अब पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं- मोबाइल ऐप, नेट बैंकिंग, यूपीआई, डिजिटल लेनदेन आदि। अदालतों में अब इन डिजिटल रिकॉर्ड्स को प्रमाणित प्रतियों के रूप में पेश किया जा सकता है। जानिए इससे बैंकों और ग्राहकों को क्या होगा फायदा।

  • मूल दस्तावेज़ (हार्ड कॉपी) लाने की आवश्यकता नहीं रहती।
  • बैंक अधिकारी को अदालत में गवाही देने या दस्तावेज़ लाने की बाध्यता कम हो जाती है, जब तक कि कोर्ट विशेष कारण न बताए।
  • जांच एजेंसियां और न्यायालय डिजिटल डेटा को तेज़ी से प्राप्त कर सकते हैं।

आम ग्राहकों पर क्या असर होगा?

ग्राहकों के लिए यह बदलाव कई मायनों में लाभकारी साबित होने वाला है।

  • डिजिटल लेनदेन का रिकॉर्ड अब अदालत में आसानी से प्रमाणित किया जा सकता है।
  • यदि किसी विवाद में बैंक स्टेटमेंट या डिजिटल ट्रांजेक्शन की आवश्यकता पड़े, तो प्रमाणित प्रिंटआउट से काम चल सकता है।
  • बैंक अधिकारी को अदालत में उपस्थित होने की आवश्यकता कम होने से प्रक्रिया सरल होती है।

हालांकि, यह सुविधा तभी प्रभावी होगी जब बैंक प्रमाणित प्रतियां समय पर और सही तरीके से जारी करें।

कोर्ट और जांच एजेंसियों को क्या लाभ?

कोर्ट और जांच एजेंसियों को डिजिटल रिकॉर्ड्स से कई लाभ मिलते हैं।

  • तेज़ और सटीक सबूत: डिजिटल डेटा को प्रमाणित तरीके से प्रस्तुत करने से तथ्य स्पष्ट होते हैं।
  • समय की बचत: भौतिक दस्तावेज़ों की तुलना में डिजिटल रिकॉर्ड्स शीघ्र उपलब्ध हो जाते हैं।
  • विश्वसनीयता: प्रमाणित डिजिटल रिकॉर्ड्स में छेड़छाड़ का जोखिम कम होता है, बशर्ते प्रमाणन सही हो।

क्या हैं चुनौतियाँ?

हालांकि यह व्यवस्था सुविधाजनक है, लेकिन इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं।

  • प्रमाणन की प्रक्रिया जटिल हो सकती है। सेक्शन 2A के अनुसार प्रमाणित प्रिंटआउट में यह बताना आवश्यक होता है कि यह रिकॉर्ड कैसे तैयार हुआ, कौन प्रमाणित कर रहा है आदि।
  • डिजिटल फॉरेंसिक और साइबर सुरक्षा की आवश्यकता बढ़ जाती है। डेटा की अखंडता और प्रमाणिकता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
  • बैंक द्वारा प्रमाणित प्रतियां समय पर न मिलने पर प्रक्रिया धीमी हो सकती है।
  • आम ग्राहक यह नहीं जानते कि अदालत में डिजिटल रिकॉर्ड्स कैसे पेश किए जाते हैं इसलिए उन्हें बैंक से प्रमाणित स्टेटमेंट लेने में कठिनाई हो सकती है।

कोर्ट में बैंक रिकॉर्ड्स पेश करने की अड़चनें दूर होगीं

बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट, 1891 अब भी लागू है, लेकिन 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ नया “भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023” (Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023) डिजिटल सबूतों के नियमों को और आधुनिक बना रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की परिभाषा विस्तृत की गई है और बैंक रिकॉर्ड्स के प्रमाणन के लिए विशेष प्रावधान (Section 130 BSA) जोड़े गए हैं।

इसका अर्थ है कि आने वाले समय में बैंक रिकॉर्ड्स को अदालत में पेश करने की प्रक्रिया और अधिक स्पष्ट, तेज़ और सुरक्षित होगी। बैंक और ग्राहक दोनों को इस बदलाव से लाभ होगा, लेकिन इसके लिए बैंकिंग और कानूनी प्रक्रियाओं में प्रशिक्षण और जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है।

डिजिटल बैंकिंग ने बैंक रिकॉर्ड्स को अदालत में सबूत के रूप में पेश करने का तरीका बदल दिया है। बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट, 1891 ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को मान्यता दी है और नया साक्ष्य अधिनियम इसे और अधिक मजबूत बना रहा है। आम ग्राहकों को अब डिजिटल स्टेटमेंट्स का प्रमाणित उपयोग करना सीखना होगा, और बैंक तथा न्याय व्यवस्था को इस बदलाव के अनुरूप अपनी प्रक्रियाएँ तेज़ और पारदर्शी बनानी होंगी।

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Updated on:

05 Aug 2026 11:13 am

Published on:

05 Aug 2026 11:12 am

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