डिजिटल बैंकिंग का नया दौर: बैंक रिकॉर्ड अब अदालत में कैसे बनेंगे सबूत?

डिजिटल बैंकिंग ने बैंक रिकॉर्ड्स को अदालत में सबूत के रूप में पेश करने का तरीका बदल दिया है। बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट, 1891 ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को मान्यता दी है और नया साक्ष्य अधिनियम इसे और अधिक मजबूत बना रहा है। आम ग्राहकों को अब डिजिटल स्टेटमेंट्स का प्रमाणित उपयोग करना सीखना होगा, और बैंक तथा न्याय व्यवस्था को इस बदलाव के अनुरूप अपनी प्रक्रियाएँ तेज़ और पारदर्शी बनानी होंगी।