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खेती की लागत घटाने के 5 स्मार्ट तरीके, कम खर्च में ऐसे बढ़ाएं मुनाफा

क्या आप जानते हैं कि आपकी खेती की लागत को आधा करने के लिए कुछ सरल और असरदार तरीके हैं? प्राकृतिक खेती से लेकर प्रिसिजन फार्मिंग तक, जानिए कैसे आप भी अपने खेत में मुनाफा बढ़ा सकते हैं।
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भारत

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Adarsh Thakur

Aug 05, 2026

Crop Cost Reduction

फसल की लागत कम कैसे करें? (फोटोः एआई)

खेती की लागत बढ़ती जा रही है, लेकिन कुछ अनोखे और प्रभावी तरीके अपनाकर किसान अपनी फसल की लागत को कम कर सकते हैं और मुनाफा बढ़ा सकते हैं। हम आपको ऐसे ही पांच व्यावहारिक और प्रमाणित तरीके बताने जा रहे हैं, जिन्हें युवा किसान, सक्रिय किसान और कृषि छात्र आसानी से समझकर अपने खेत में लागू कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।

प्राकृतिक खेती से लागत में भारी कमी

जीरो बजट प्राकृतिक खेती (ZBNF) एक सिद्ध और टिकाऊ तरीका है, जिसमें रासायनिक खाद-कीटनाशकों के स्थान पर स्थानीय और जैविक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इसमें बीजामृत, जीवामृत, मल्चिंग (मिट्टी ढकना) और वाफसा जैसे चार स्तंभ शामिल हैं। इससे उत्पादन लागत लगभग शून्य के करीब रह सकती है, मिट्टी की सेहत सुधरती है और फसल की रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है।
एक किसान श्री चंदेल ने प्राकृतिक खेती अपनाकर 0.4 हेक्टेयर में मात्र ₹7,500 की लागत में 22 क्विंटल उत्पादन प्राप्त किया और ₹32,100 का शुद्ध लाभ कमाया, जबकि पारंपरिक खेती में लागत ₹9,600 और शुद्ध लाभ ₹24,600 ही रहा। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि प्राकृतिक खेती लागत घटाने के साथ-साथ लाभ भी बढ़ाती है।

स्मार्ट पोषक तत्व प्रबंधन से उर्वरक की बचत

मिट्टी परीक्षण के आधार पर संतुलित NPK (नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश) और सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग, साथ ही जैविक स्रोतों और आधुनिक तकनीकों जैसे ड्रिप फर्टिगेशन, नैनो-उर्वरक, सेंसर, ड्रोन और मोबाइल सलाह से उर्वरकों की खपत कम होती है, लागत घटती है और उपज बेहतर होती है। यह तरीका विशेष रूप से उन किसानों के लिए उपयोगी है, जो उर्वरकों पर खर्च कम करना चाहते हैं, लेकिन मिट्टी की सेहत और उत्पादन को भी बनाए रखना चाहते हैं।

मल्चिंग, फसल अवशेष और कवर फसल से बचत

फसल कटने के बाद अवशेषों (जैसे डंठल, पत्तियां) को जलाने की बजाय खेत में ही छोड़ देना या मल्च के रूप में उपयोग करना मिट्टी की उर्वरता बनाए रखता है और खाद पर खर्च बचाता है। इसके अलावा, कवर फसल और फसल चक्र अपनाने से मिट्टी की नमी बनी रहती है, कीट नियंत्रण में मदद मिलती है और मिट्टी की सेहत बेहतर होती है। खेत की मिट्टी को स्वस्थ और उपजाऊ बनाने के लिए कवर फसल को उगाया जाता है।

सहफसली (मल्टीक्रॉपिंग) खेती से जोखिम और लागत में कमी

एक ही खेत में एक साथ कई फसलें उगाने से लागत में बचत होती है और आय के कई स्रोत बनते हैं। सीधी जिले के किसानों ने मल्टीक्रॉपिंग अपनाकर एक सीजन में 1.5 से 2 लाख रुपये तक की कमाई की है। यह तरीका फसल के तैयार होने के समय को फैलाता है, जिससे बाजार में कीमत गिरने पर भी दूसरी फसल से मुनाफा बना रहता है। इससे लागत का जोखिम कम होता है और आय में स्थिरता आती है।

प्रिसिजन फार्मिंग: डेटा से खेती को सटीक बनाएं

प्रिसिजन फार्मिंग यानी सटीक खेती में GPS, सेंसर, ड्रोन और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किया जाता है। इससे खेत के हर हिस्से को उसकी आवश्यकता के अनुसार पानी, खाद और उर्वरक मिलते हैं, जिससे लागत कम होती है, उपज बढ़ती है और पर्यावरण को भी लाभ होता है।
यह तरीका उन किसानों के लिए विशेष है, जो आधुनिक तकनीक अपनाना चाहते हैं और खेती को अधिक वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं।

पांचों तरीकों की तुलना:

तरीकालागत में बचतलाभ
प्राकृतिक खेती (ZBNF)रासायनिक इनपुट पर खर्च लगभग शून्यमिट्टी की सेहत, लाभ में वृद्धि
स्मार्ट पोषक प्रबंधनउर्वरकों की खपत कमबेहतर उपज, मिट्टी की गुणवत्ता
मल्चिंग और अवशेष उपयोगखाद पर खर्च में बचतमिट्टी की नमी, उर्वरता बनी रहे
मल्टीक्रॉपिंगजोखिम और लागत में कमीआय के कई स्रोत, बाजार जोखिम कम
प्रिसिजन फार्मिंगइनपुट की बर्बादी कमलागत कम, उत्पादन बढ़े, पर्यावरण सुरक्षित

इन तरीकों को अपनाने से किसान अपनी लागत घटा सकते हैं और खेती को अधिक टिकाऊ, लाभदायक और पर्यावरण के अनुकूल बना सकते हैं। युवा किसान और कृषि छात्र इन तकनीकों को समझकर छोटे स्तर पर भी प्रयोग कर सकते हैं और फिर धीरे-धीरे विस्तार कर सकते हैं।

आपके लिए अगला कदम

आपके क्षेत्र में कौन-सी तकनीक सबसे पहले लागू की जा सकती है? क्या आपके पास मिट्टी परीक्षण की सुविधा है? क्या आप मल्टीक्रॉपिंग या प्राकृतिक खेती से शुरुआत कर सकते हैं? इन सवालों पर विचार करें और स्थानीय कृषि विभाग या कृषि विश्वविद्यालय से संपर्क कर मार्गदर्शन प्राप्त करें।

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Updated on:

05 Aug 2026 09:44 pm

Published on:

05 Aug 2026 09:44 pm

Hindi News / Patrika+ / खेती की लागत घटाने के 5 स्मार्ट तरीके, कम खर्च में ऐसे बढ़ाएं मुनाफा

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