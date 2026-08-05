खेती की लागत घटाने के 5 स्मार्ट तरीके, कम खर्च में ऐसे बढ़ाएं मुनाफा

जीरो बजट प्राकृतिक खेती (ZBNF) एक सिद्ध और टिकाऊ तरीका है, जिसमें रासायनिक खाद-कीटनाशकों के स्थान पर स्थानीय और जैविक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इसमें बीजामृत, जीवामृत, मल्चिंग (मिट्टी ढकना) और वाफसा जैसे चार स्तंभ शामिल हैं। इससे उत्पादन लागत लगभग शून्य के करीब रह सकती है, मिट्टी की सेहत सुधरती है और फसल की रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है।

एक किसान श्री चंदेल ने प्राकृतिक खेती अपनाकर 0.4 हेक्टेयर में मात्र ₹7,500 की लागत में 22 क्विंटल उत्पादन प्राप्त किया और ₹32,100 का शुद्ध लाभ कमाया, जबकि पारंपरिक खेती में लागत ₹9,600 और शुद्ध लाभ ₹24,600 ही रहा। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि प्राकृतिक खेती लागत घटाने के साथ-साथ लाभ भी बढ़ाती है।