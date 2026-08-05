5 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Patrika+

समय की पाबंदियां और वीकेंड पर चाहिए पूरा रिफ्रेशमेंट, ये छोटे बदलाव पूरे सप्ताह देंगे नई ऊर्जा

क्या आप जानते हैं कि वीकेंड पर आराम करना सिर्फ एक मिथक है? अगर आप सच में तरोताजा होना चाहते हैं, तो जानिए कैसे छोटे-छोटे बदलाव आपको पूरे हफ्तेभर की ऊर्जा दे सकते हैं।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Adarsh Thakur

Aug 05, 2026

Weekend Refresh Tips

वीकेंड पर कैसे बिताएं दिन? (फोटोः एआई)

अक्सर हम वीकेंड को पूरी तरह आराम और रिचार्ज का समय मानते हैं, लेकिन क्या यह सच में काम करता है? विशेषज्ञ और अध्ययन बताते हैं कि वीकेंड पर अचानक सब कुछ ठीक करने की कोशिश करने से बेहतर है कि हम छोटे, समझदारी से चुने गए कदम उठाएं, जो हमें सचमुच तरोताजा कर सकें।

धीमी शुरुआत और आराम का महत्व

कई लोग वीकेंड की सुबह जल्दी उठकर कामों में लग जाते हैं, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि वीकेंड की सुबह को धीरे-धीरे शुरू करना ज्यादा फायदेमंद होता है। बिना अलार्म के उठना, खिड़की के पास चाय के साथ बैठना या बिना किसी उद्देश्य के पढ़ना, ये छोटे पल आपके शरीर और मन को आराम का संकेत देते हैं और तनाव को कम करते हैं।

प्रकृति और हल्की गतिविधियां

तेज व्यायाम की जरूरत नहीं है। सिर्फ 20 मिनट की सैर, बागवानी, प्राकृतिक रोशनी में स्ट्रेचिंग या पसंदीदा गाने पर थिरकना भी काफी होता है। इससे सेरोटोनिन और डोपामिन का स्तर संतुलित होता है, जो सप्ताह भर की थकान मिटाने में मदद करता है।

डिजिटल डिटॉक्स और आनंद की जगह

स्क्रीन से दूरी बनाकर, किताब पढ़ना, संगीत सुनना या परिवार के साथ समय बिताना मानसिक शांति देता है। यह एक तरह का मानसिक रीसेट है, जो आपको फिर से ऊर्जा से भर देता है।

छोटे काम, बड़ा असर

पूरे वीकेंड को कामों में बिताने से बेहतर है कि आप एक 'पावर ऑवर' रखें, सिर्फ 60 मिनट में जरूरी काम निपटाएं, जैसे कपड़े धोना, खाना बनाना या बिल भरना। इससे बाकी समय आराम के लिए खुला रहेगा और मन भी हल्का रहेगा।

संतुलित योजना बनाना

शुक्रवार शाम तक वीकेंड की एक छोटी योजना बना लें...कुछ काम, कुछ आराम, कुछ मजे। इससे अचानक तनाव नहीं होता और वीकेंड का आनंद बढ़ता है।

साप्ताहिक आदतें और मिथक

कुछ लोग सोचते हैं कि वीकेंड पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन विशेषज्ञ इसे मिथक कहते हैं। शरीर में जो असंतुलन सप्ताह में होता है, जैसे अनियमित नींद, खराब खानपान, तनाव, उसे सिर्फ एक या दो दिन में ठीक नहीं किया जा सकता। असली असर तब होता है जब हम रोजाना छोटे, स्थिर कदम उठाएं, जैसे नियमित नींद, समय पर खाना, रोजाना हल्की गतिविधि और तनाव प्रबंधन।

वीकेंड गतिविधियों का असर

चेन्नई में हुए एक अध्ययन में पाया गया कि आउटडोर गतिविधियां, सामाजिक मेलजोल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अकेले की हॉबीज, ये सभी मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से आराम देने में मदद करते हैं। इससे जीवन की संतुष्टि बढ़ती है और काम-जीवन संतुलन बेहतर होता है।

छात्रों के लिए बजट में वीकेंड

अगर आप छात्र हैं और वीकेंड पर बाहर खर्चा बढ़ जाता है, तो एक छोटा बजट तय कर लें, जैसे ₹1000–₹1500। खाने पर बाहर एक बार जाएं और बाकी दोस्तों के साथ मिलकर खाना बनाएं। इससे मजा भी आएगा और खर्च भी कम होगा।

साप्ताहिक योजना को तालिका से समझें

कदमक्या करेंक्यों करें
धीमी शुरुआतबिना अलार्म उठना, चाय के साथ शांत समयतनाव कम करता है, मन को आराम देता है
हल्की गतिविधियांसैर, बागवानी, स्ट्रेचिंगऊर्जा बढ़ाता है, मूड सुधारता है
डिजिटल ब्रेकस्क्रीन से दूरी, किताब या संगीतमानसिक शांति और फोकस बढ़ाता है
पावर ऑवर60 मिनट में जरूरी काम निपटाएंबाकी समय आराम के लिए बचता है
ढीली योजनाकाम, आराम और आनंद का संतुलनवीकेंड तनावमुक्त और संतुलित बनता है
रोजाना आदतेंनियमित नींद, खाना, हल्की गतिविधिवीकेंड पर अचानक सुधार की जरूरत नहीं पड़ती
बजट योजना (छात्रों के लिए)सीमित खर्च, ग्रुप कुकिंगमजा और बचत दोनों साथ-साथ

वीकेंड को सिर्फ आराम का समय न मानकर, उसे एक संतुलित, छोटे-छोटे कदमों से भरा समय बनाएं। इससे आप वीकेंड का आनंद ले पाएंगे और आने वाले सप्ताह के लिए भी तैयार रहेंगे। अगली बार जब वीकेंड आए, तो इसे सिर्फ 'रिफ्रेश' का मौका न समझें, इसे एक नए सिरे से पूरे हफ्ते की शुरुआत का समय बनाएं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

05 Aug 2026 08:58 pm

Published on:

05 Aug 2026 08:58 pm

Hindi News / Patrika+ / समय की पाबंदियां और वीकेंड पर चाहिए पूरा रिफ्रेशमेंट, ये छोटे बदलाव पूरे सप्ताह देंगे नई ऊर्जा

बड़ी खबरें

View All

Patrika+

ट्रेंडिंग

ग्रामीणों की सामूहिक पहल ने बदली तस्वीर: आंध्र प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जल संरक्षण के सफल प्रयास

conserve water
Patrika+

खेती की लागत घटाने के 5 स्मार्ट तरीके, कम खर्च में ऐसे बढ़ाएं मुनाफा

Crop Cost Reduction
Patrika+

पर्यावरण संकट: क्या आपको पता है आपके शहर में कितना कचरा पैदा होता है?

waste status in India
Patrika+

राजस्थानी थाली की जान हैं ये 5 चटनियां, जानिए रेसिपी और खासियत

Rajasthani Chutney Recipes
Patrika+

क्या चंडीगढ़ नगर निगम का 227 करोड़ का घोटाला हिलाएगा राजनीतिक पत्ते? जानें पूरी कहानी

chandigarh municipal corporation scam
Patrika+
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.