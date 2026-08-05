समय की पाबंदियां और वीकेंड पर चाहिए पूरा रिफ्रेशमेंट, ये छोटे बदलाव पूरे सप्ताह देंगे नई ऊर्जा

कुछ लोग सोचते हैं कि वीकेंड पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन विशेषज्ञ इसे मिथक कहते हैं। शरीर में जो असंतुलन सप्ताह में होता है, जैसे अनियमित नींद, खराब खानपान, तनाव, उसे सिर्फ एक या दो दिन में ठीक नहीं किया जा सकता। असली असर तब होता है जब हम रोजाना छोटे, स्थिर कदम उठाएं, जैसे नियमित नींद, समय पर खाना, रोजाना हल्की गतिविधि और तनाव प्रबंधन।