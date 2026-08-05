चावल निर्यात में वैश्विक स्तर पर मजबूत हो रहा भारत, इंटरनेशनल राइस सम्मेलन में देश का जलवा

भारत इंटरनेशनल राइस सम्मेलन (BIRC) 2025, जिसे इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन (IREF) और कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने 30 से 31 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया था। इस सम्मेलन में देश के चावल निर्यातकों, नीति निर्माताओं, शोध संस्थानों और राज्य सरकारों ने मिलकर वैश्विक व्यापार को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए। सम्मेलन में ₹1.80 लाख करोड़ के नए चावल बाजार खोलने और ₹25,000 करोड़ के निर्यात समझौतों की उम्मीद जताई गई थी। विदेशी मंत्रियों की भागीदारी ने भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षा को और मजबूती दी। इस सम्मेलन के बाद जनवरी 2026 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट (IIRS) ने चावल उद्योग के नवाचार, GI टैग वाले चावल, फोर्टिफाइड राइस कर्नल (FRK) और MSME को वैश्विक बाजार से जोड़ने पर जोर दिया। यह समिट तकनीकी प्रगति, पोषण और निर्यात-उन्मुख खेती पर केंद्रित था।