जलवायु परिवर्तन और कम बारिश से खराब हो रही फसलें; मानसून की चुनौतियों से निपटने के लिए करें ये उपाय

शोध से पता चला है कि राजस्थान के टोंक और करौली जिलों में फार्म पॉन्ड अपनाने से फसल चक्रता (cropping intensity) 120 प्रतिशत से बढ़कर 190 प्रतिशत तक पहुंच गई। लाभ-लागत अनुपात भी 1.9 से 2.3 और नेट प्रेजेंट वर्थ (NPV) सकारात्मक रहा है। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में एक अध्ययन में पाया गया कि एक हेक्टेयर क्षेत्र से लगभग 450 घन मीटर रनऑफ एकत्रित किया जा सकता है, जो 0.91 हेक्टेयर क्षेत्र में 5 सेंटीमीटर गहराई की सिंचाई के लिए पर्याप्त है। इससे सोयाबीन की पैदावार 22 प्रतिशत और चना की पैदावार 45 प्रतिशत तक बढ़ सकती है।