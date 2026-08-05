क्या चंडीगढ़ नगर निगम का 227 करोड़ का घोटाला हिलाएगा राजनीतिक पत्ते? जानें पूरी कहानी

सांकेतिक इमेज (सोर्स- ChatGpt)
चंडीगढ़ नगर निगम से जुड़े 227 करोड़ रुपये के कथित घोटाले की कांग्रेस ने जांच की मांग की है। कांग्रेस की इस मांग ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। यह मामला सिर्फ एक वित्तीय विवाद नहीं, बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों के भरोसे की कसौटी बन चुका है। आइए जानते हैं कि कांग्रेस की इस पहल का क्या असर होगा?
चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड (CSCL) और नगर निगम (MCC) के खातों से जुड़े IDFC First Bank के सेक्टर‑32 शाखा में कथित वित्तीय गड़बड़ी का मामला सामने आया है। प्रारंभिक जांच में लगभग ₹116.84 करोड़ के फर्जी फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट का खुलासा हुआ, जो बैंक की आधिकारिक रिकॉर्ड में मौजूद नहीं थे।
इसके अलावा, चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी से जुड़े ₹75 करोड़ की अनियमितता भी सामने आई है।
CBI ने इस मामले में जांच तेज कर दी है। मई 2026 में उसने नगर आयुक्त को दस्तावेज जमा करने का नोटिस जारी किया, और जांच का दायरा बढ़ाया गया है। इस बीच, CBI ने जुलाई 2026 में ₹340 करोड़ के बड़े फ्रॉड का चार्जशीट दाखिल किया, जिसमें 87 धोखाधड़ीपूर्ण लेन-देन शामिल हैं। इसमे कई बैंक व निगम अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है।
नगर निगम सदन में सभी दलों ने मिलकर CBI जांच की मांग की थी। कांग्रेस पार्षदों ने विशेष रूप से सवाल उठाए कि कैसे ₹116 करोड़ की राशि एक संविदा कर्मचारी को सौंप दी गई और Smart City फंड्स अन्य चैनलों से कैसे रूट किए गए? इस मांग का असर 3 स्तर पर देखा जा सकता है-
1.राजनीतिक दबाव और जवाबदेही
कांग्रेस की मांग ने मामले को सिर्फ प्रशासनिक जांच से आगे बढ़ाकर राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बना दिया है। इससे नगर निगम और UT प्रशासन पर जवाबदेही बढ़ेगी, और जांच में पारदर्शिता की उम्मीद बढ़ेगी।
2. जांच की गहराई और निष्पक्षता
CBI जांच की मांग ने जांच एजेंसियों को और अधिक स्वतंत्रता दी है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि जांच सिर्फ तकनीकी पहलुओं तक सीमित न रहे, बल्कि राजनीतिक और संस्थागत जिम्मेदारियों तक भी पहुंचे।
3. भविष्य में वित्तीय प्रबंधन पर असर
इस मामले की गहराई और जांच की निष्पक्षता से भविष्य में नगर निगम और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में वित्तीय नियंत्रण और ऑडिट प्रक्रिया मजबूत हो सकती है। इससे नागरिकों का विश्वास बहाल होगा।
चंडीगढ़ नगर निगम से जुड़े 227 करोड़ रुपये के कथित घोटाले का मामला सिर्फ एक घोटाला नहीं, बल्कि सिस्टम में मौजूद कमजोरियों का संकेत है। चाहे वह बैंकिंग प्रक्रिया हो, सरकारी हस्तांतरण हो या रिकॉर्ड हैंडलिंग। जांच से यह स्पष्ट होगा कि दोषी कौन हैं और सिस्टम में सुधार कैसे हो सकता है। CBI की जांच का विस्तार और निष्पक्ष रिपोर्ट से यह मामला किसी नतीजे पर पहुंचेगा।
कांग्रेस की CBI जांच की मांग ने इस मामले को सिर्फ एक वित्तीय विवाद से आगे बढ़ाकर जवाबदेही, पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधार का मुद्दा बना दिया है। यह मांग जांच को गहराई और निष्पक्षता दे सकती है, जिससे भविष्य में वित्तीय प्रबंधन में सुधार की राह खुल सकती है। यह देखने की बात है कि जांच एजेंसियां, प्रशासन और निगम इस मांग को कितनी गंभीरता से लेते हैं।
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