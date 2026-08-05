क्या चंडीगढ़ नगर निगम का 227 करोड़ का घोटाला हिलाएगा राजनीतिक पत्ते? जानें पूरी कहानी

चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड (CSCL) और नगर निगम (MCC) के खातों से जुड़े IDFC First Bank के सेक्टर‑32 शाखा में कथित वित्तीय गड़बड़ी का मामला सामने आया है। प्रारंभिक जांच में लगभग ₹116.84 करोड़ के फर्जी फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट का खुलासा हुआ, जो बैंक की आधिकारिक रिकॉर्ड में मौजूद नहीं थे।

इसके अलावा, चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी से जुड़े ₹75 करोड़ की अनियमितता भी सामने आई है।