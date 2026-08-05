पर्यावरण संकट: क्या आपको पता है आपके शहर में कितना कचरा पैदा होता है?

आपका शहर प्रतिदिन हजारों टन कचरा उत्पन्न करता है, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा संसाधित नहीं होता है। इसका असर आपके आसपास की सफाई, गंदगी, बदबू, जल और हवा की गुणवत्ता पर पड़ता है। अनसुलझा कचरा खुले में जमा होने से मच्छर, कीड़े, बीमारी फैलने का खतरा बढ़ता है। प्लास्टिक कचरा जल स्रोतों में पहुंचकर पानी को दूषित करता है। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है और बीमारियां फैलने की संभावना बनी रहती है। इसलिए अपने शहर में कचरा प्रबंधन की स्थिति जानने के लिए नगर निगम या स्थानीय स्वच्छता विभाग की वेबसाइट देखें। शिकायत नंबर या मोबाइल ऐप से कचरा न उठने, खुले डंपिंग या गंदगी की समस्या की सूचना दें।