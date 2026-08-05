सरकार की करोड़ों एकड़ जमीन पर कब्जा? किस राज्य में सबसे ज्यादा अतिक्रमण और कितना नुकसान

भारत सरकार और राज्य सरकारों के पास देश की सबसे बड़ी भूमि संपत्तियों में से एक है। रेलवे, रक्षा मंत्रालय, वन विभाग, सार्वजनिक उपक्रम और राज्य सरकारों के पास करोड़ों एकड़ जमीन है। लेकिन, इस विशाल भूमि का एक हिस्सा वर्षों से अतिक्रमण की समस्या से जूझ रहा है। कहीं झुग्गियां बस गईं, कहीं अवैध कॉलोनियां बन गईं, तो कहीं जमीन माफिया ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया।