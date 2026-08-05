‘बिहार में पढ़े-लिखे शख्स को CM बनाएं’, प्रशांत किशोर की पीएम मोदी और अमित शाह से बड़ी अपील

Prashant Kishor Bankipur Bypoll: जन सुराज के संस्थापक और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में नवनिर्वाचित विधायक प्रशांत किशोर ने अपनी जीत को बिहार की राजनीति के लिए बड़ा संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि बांकीपुर उपचुनाव का जनादेश बिहार की जनता की ओर से भाजपा और एनडीए नेतृत्व को राज्य का नेतृत्व बदलने का संदेश है। मतदाताओं ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को उनके आचरण, चरित्र और चेहरे के कारण खारिज कर दिया है। यह परिणाम सरकार बदलने की मांग नहीं, बल्कि बिहार में भाजपा के नेतृत्व के प्रति जनता की नाराजगी को दर्शाता है।