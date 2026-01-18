क्या आपको भी फोन कॉल से डर लगता है? जानिए क्या है टेलीफोबिया

जयपुर. मैसेज पर 'हाय' लिखना आसान है, लेकिन फोन पर 'हैलो' कहना मुश्किल हो गया है। कॉल आते ही कुछ लोग घबराने लगते हैं, मानो कोई परीक्षा देनी हो। यही है टेलीफोबिया यानी फोन एंग्जाइटी। डिजिटल लाइफस्टाइल ने हमें सोच‑समझकर जवाब देने का आदी बना दिया है, लेकिन रियल‑टाइम बातचीत अब बोझ लगने लगी है। राजधानी जयपुर के सरकारी और निजी मनोचिकित्सा केंद्रों में टेलीफोबिया से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं। फिलहाल ऐसे मामलों की संख्या कम है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल लाइफस्टाइल के चलते आने वाले समय में इसमें बढ़ोतरी हो सकती है।