उदयपुर

Rape: हाथों में मेहंदी रचाने की उम्मीद में 9 साल तक यौन शोषण सहती रही युवती, युवक ने मांगलिक बता शादी टाली

दिल्ली के एक युवक ने सोशल मीडिया पर दोस्ती कर शादी का झांसा देकर नौ साल तक युवती से बार-बार बलात्कार किया। शादी से मुकरने के बाद फोटो वायरल करने की धमकी दी और दूसरी शादी कर ली। पुलिस ने जब कोई कार्रवाई नहीं की तो पीड़िता ने कोर्ट में इस्तगासा दाखिल किया।

उदयपुर

image

Arvind Rao

Nov 29, 2025

Rajasthan Udaipur Crime

शादी का झांसा देकर बलात्कार (पत्रिका सांकेतिक तस्वीर)

Udaipur Crime: उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवती ने दिल्ली के तिलकनगर निवासी युवक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कोर्ट में इस्तगासा दाखिल किया है। युवती का कहना है, आरोपी ने सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद शादी का झांसा देकर लगातार नौ वर्षों तक उसका यौन शोषण किया और अंत में शादी से मुकर गया।

मामले की शुरुआत जून 2015 में हुई। जब फेसबुक के माध्यम से दोनों की मुलाकात हुई। कुछ महीनों बाद दिसंबर 2015 में सिरोही में एक पार्टी के दौरान युवक ने पहली बार शादी का वादा कर युवती के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद 2016 में गुजरात में भी उसने यही हरकत दोहराई।

साल 2017 में जब युवती के परिजन शादी की बात लेकर दिल्ली पहुंचे तो आरोपी के परिवार ने उसे मांगलिक बताकर शादी टाल दी और कहा कि 28 वर्ष से अधिक उम्र होने पर ही रिश्ता तय होगा। उसी दौरान युवक ने फिर युवती का शोषण किया। कोविड महामारी के समय दोनों के बीच फोन पर बातचीत जारी रही, लेकिन जैसे ही शादी का जिक्र होता, आरोपी टालमटोल करने लगता।

साल 2021 में युवती के जन्मदिन पर गर्वित खुद उदयपुर आया और होटल में ले जाकर एक बार फिर बलात्कार किया। 2023 में दिल्ली बुलाकर और 2024 में जयपुर घुमाने के बहाने ले जाकर भी उसने यही अपराध दोहराया। हर बार शादी का झांसा देकर वह युवती को अपने जाल में फंसाता रहा।

जब युवती ने बार-बार शादी के लिए दबाव डाला तो युवक ने फोन उठाना बंद कर दिया। अक्टूबर 2024 में युवती के परिजन फिर दिल्ली गए, जहां आरोपी के परिवार ने दो महीने में शादी कराने का आश्वासन दिया। लेकिन इसके तुरंत बाद गर्वित ने फोन पर साफ इनकार कर दिया और आपत्तिजनक फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी दी। कुछ दिनों बाद पता चला कि उसने किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली है।

आहत युवती ने पहले पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंत में उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इस्तगासा दाखिल किया। कोर्ट ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं।

Updated on:

29 Nov 2025 02:50 pm

Published on:

29 Nov 2025 02:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Rape: हाथों में मेहंदी रचाने की उम्मीद में 9 साल तक यौन शोषण सहती रही युवती, युवक ने मांगलिक बता शादी टाली

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

Patrika Site Logo

