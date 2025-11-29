Rape: हाथों में मेहंदी रचाने की उम्मीद में 9 साल तक यौन शोषण सहती रही युवती, युवक ने मांगलिक बता शादी टाली

जब युवती ने बार-बार शादी के लिए दबाव डाला तो युवक ने फोन उठाना बंद कर दिया। अक्टूबर 2024 में युवती के परिजन फिर दिल्ली गए, जहां आरोपी के परिवार ने दो महीने में शादी कराने का आश्वासन दिया। लेकिन इसके तुरंत बाद गर्वित ने फोन पर साफ इनकार कर दिया और आपत्तिजनक फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी दी। कुछ दिनों बाद पता चला कि उसने किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली है।