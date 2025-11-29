कौन हैं संगीता आर्य? HC की टिप्पणी के बाद RPSC से इस्तीफा देने वाली सदस्य, चुनाव भी लड़ चुकीं, पति रह चुके हैं मुख्य सचिव

इससे पहले तीन सितंबर को आयोग की एक अन्य सदस्य, मंजू शर्मा (कवि कुमार विश्वास की पत्नी) ने भी इस्तीफा दे दिया था। माना जा रहा है कि दोनों के इस्तीफे की वजह राजस्थान हाईकोर्ट की वह टिप्पणी है, जो उसने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2021 को रद्द करते समय की थी। इस परीक्षा को कथित तौर पर बड़े पैमाने पर पेपर लीक और अनियमितताओं के कारण अगस्त में रद्द किया गया था।