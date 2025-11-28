Rajasthan: RPSC सदस्य संगीता आर्य ने दिया इस्तीफा, पेपर लीक मामले से जुड़ा रहा है नाम

संगीता आर्य का राजनीतिक सफर भी रहा है। वे सोजत विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली। इससे पहले, RPSC की सदस्य मंजू शर्मा ने भी सितंबर माह में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे बाद में राज्यपाल ने मंजूरी दे दी। लगातार दो सदस्यों के हटने से आयोग की कार्यप्रणाली और भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं पर नए सिरे से निगाहें टिक गई हैं।