जयपुर

Rajasthan: RPSC सदस्य संगीता आर्य ने दिया इस्तीफा, पेपर लीक मामले से जुड़ा रहा है नाम

Sangeeta Arya resignation: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की सदस्य संगीता आर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। संगीता आर्य के एक करीबी ने इस्तीफे की पुष्टि की है।

जयपुर

image

Kamal Mishra

Nov 28, 2025

Sangeeta Arya resignation

संगीता आर्य (फाइल फोटो-पत्रिका)

जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की सदस्य संगीता आर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका कार्यकाल अक्टूबर 2026 तक तय था, लेकिन हाल के दिनों में पेपर लीक प्रकरणों में चल रही जांचों के चलते उनका नाम चर्चा में रहा।

EO भर्ती परीक्षा से जुड़े पेपर लीक मामले में 10 नवंबर को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने उन्हें पूछताछ के लिए जयपुर स्थित मुख्यालय बुलाया था। उस समय उन्होंने इंटरव्यू संबंधी व्यस्तता का हवाला देते हुए 15 दिन का अतिरिक्त समय मांगा था। जानकारी के अनुसार, इसी मामले को लेकर ACB पहले भी उनके संपर्क में रही है। संगीता आर्य के एक करीबी ने संगीता आर्य के इस्तीफे की पुष्टि की है।

संगीता आर्य के घर की हो चुकी है तलाशी

पिछले साल ACB की एक टीम ने संगीता आर्य के आवास पर भी तलाशी ली थी। हालांकि यह तलाशी किस मामले के अंतर्गत की गई थी, इस संबंध में ब्यूरो की ओर से कोई अधिकृत जानकारी सामने नहीं आई है। टीम ने करीब दो घंटे तक मौजूद दस्तावेजों की जांच की थी।

इसके पहले मंजू शर्मा ने दिया था इस्तीफा

संगीता आर्य का राजनीतिक सफर भी रहा है। वे सोजत विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली। इससे पहले, RPSC की सदस्य मंजू शर्मा ने भी सितंबर माह में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे बाद में राज्यपाल ने मंजूरी दे दी। लगातार दो सदस्यों के हटने से आयोग की कार्यप्रणाली और भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं पर नए सिरे से निगाहें टिक गई हैं।

Updated on:

28 Nov 2025 04:12 pm

Published on:

28 Nov 2025 04:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: RPSC सदस्य संगीता आर्य ने दिया इस्तीफा, पेपर लीक मामले से जुड़ा रहा है नाम

