मंजू शर्मा को RPSC सदस्य के पद से देना पड़ा इस्तीफा, आखिर क्या वजह रही? जानें कुमार विश्वास से उनका क्या है रिश्ता?

RPSC : राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्य मंजू शर्मा का इस्तीफा मंजूर हो गया है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सोमवार को उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। अब मंजू शर्मा राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्य नहीं रहीं। पर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? अभी भी बहुत से लोगों में यह बड़ा सवाल कौंध रहा होगा। तो मामला यह है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने SI भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने का आदेश दिया। साथ ही हाई कोर्ट ने RPSC के कई सदस्यों पर तीखी टिप्पणी की थी, जिसमें मंजू शर्मा भी शामिल थीं। इन सभी पर परीक्षा की शुचिता को भंग करने का आरोप लगाया गया।
राजस्थान हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्य मंजू शर्मा ने 1 सितम्बर को अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेज दिया था। जिसे 15 सितम्बर को राज्यपाल ने मंजूर कर लिया।
डॉ. मंजू शर्मा का कुमार विश्वास से क्या कनेक्शन है? तो यह जान लें मशहूर कवि, आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य और कथावाचक कुमार विश्वास डॉ. मंजू शर्मा के पति हैं। लोकप्रिय व बहुत से लोगों के चहेते कुमार विश्वास यूपी के गाजियाबाद के पिलखुआ के रहने वाले हैं। वहीं डॉ. मंजू शर्मा मूल रूप से राजस्थान के अजमेर की ही रहने वाली हैं। भूगोल में मास्टर डिग्री करने के बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी से भूगोल में ही PhD हासिल की है। फिर उन्होंने आरपीएससी से कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा पास की। डॉ. मंजू शर्मा ने भरतपुर के MSJ पोस्टग्रेजुएट कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर की हैसियत से छात्र-छात्रों को भूगोल, समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच के रिश्तों से रुबरु कराया।
मंजू शर्मा को वर्ष 2020 में आरपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया था। उन्होंने 15 अक्टूबर 2020 को पदभार ग्रहण किया था। उनका कार्यकाल अक्टूबर, 2026 तक था। पर हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद उन्होंने 13 माह पहले ही इस्तीफा दे दिया।
मंजू शर्मा के इस्तीफे के बाद आरपीएससी के 10 सदस्यीय सदस्यों में रिक्त पदों की संख्या 6 हो गई है। इस वक्त 4 सदस्य ही कार्यरत हैं।