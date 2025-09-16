मंजू शर्मा को RPSC सदस्य के पद से देना पड़ा इस्तीफा, आखिर क्या वजह रही? जानें कुमार विश्वास से उनका क्या है रिश्ता?

डॉ. मंजू शर्मा का कुमार विश्वास से क्या कनेक्शन है? तो यह जान लें मशहूर कवि, आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य और कथावाचक कुमार विश्वास डॉ. मंजू शर्मा के पति हैं। लोकप्रिय व बहुत से लोगों के चहेते कुमार विश्वास यूपी के गाजियाबाद के पिलखुआ के रहने वाले हैं। वहीं डॉ. मंजू शर्मा मूल रूप से राजस्थान के अजमेर की ही रहने वाली हैं। भूगोल में मास्टर डिग्री करने के बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी से भूगोल में ही PhD हासिल की है। फिर उन्होंने आरपीएससी से कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा पास की। डॉ. मंजू शर्मा ने भरतपुर के MSJ पोस्टग्रेजुएट कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर की हैसियत से छात्र-छात्रों को भूगोल, समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच के रिश्तों से रुबरु कराया।