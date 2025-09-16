Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

मंजू शर्मा को RPSC सदस्य के पद से देना पड़ा इस्तीफा, आखिर क्या वजह रही? जानें कुमार विश्वास से उनका क्या है रिश्ता?

RPSC : राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्य मंजू शर्मा का इस्तीफा मंजूर हो गया है। आखिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया यह बड़ा सवाल है। मंजू शर्मा का कुमार विश्वास से क्या है रिश्ता, जानें।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 16, 2025

What was reason Manju Sharma resign from post of RPSC member Know what is her connection with Kumar Vishwas
डॉ. मंजू शर्मा और उनके पति कुमार विश्वास। फाइल फोटो पत्रिका

RPSC : राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्य मंजू शर्मा का इस्तीफा मंजूर हो गया है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सोमवार को उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। अब मंजू शर्मा राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्य नहीं रहीं। पर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? अभी भी बहुत से लोगों में यह बड़ा सवाल कौंध रहा होगा। तो मामला यह है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने SI भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने का आदेश दिया। साथ ही हाई कोर्ट ने RPSC के कई सदस्यों पर तीखी टिप्पणी की थी, जिसमें मंजू शर्मा भी शामिल थीं। इन सभी पर परीक्षा की शुचिता को भंग करने का आरोप लगाया गया।

हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद एक्शन में आई मंजू शर्मा

राजस्थान हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्य मंजू शर्मा ने 1 सितम्बर को अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेज दिया था। जिसे 15 सितम्बर को राज्यपाल ने मंजूर कर लिया।

ये भी पढ़ें

जयपुर-किशनगढ़ नेशनल हाईवे पर बनेंगे 9 नए ओवर ब्रिज, NHAI ने लिया बड़ा फैसला
जयपुर
Jaipur Kishangarh National Highway 9 New Over Bridges will be built NHAI Big Decision

कुमार विश्वास की पत्नी हैं मंजू शर्मा

डॉ. मंजू शर्मा का कुमार विश्वास से क्या कनेक्शन है? तो यह जान लें मशहूर कवि, आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य और कथावाचक कुमार विश्वास डॉ. मंजू शर्मा के पति हैं। लोकप्रिय व बहुत से लोगों के चहेते कुमार विश्वास यूपी के गाजियाबाद के पिलखुआ के रहने वाले हैं। वहीं डॉ. मंजू शर्मा मूल रूप से राजस्थान के अजमेर की ही रहने वाली हैं। भूगोल में मास्टर डिग्री करने के बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी से भूगोल में ही PhD हासिल की है। फिर उन्होंने आरपीएससी से कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा पास की। डॉ. मंजू शर्मा ने भरतपुर के MSJ पोस्टग्रेजुएट कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर की हैसियत से छात्र-छात्रों को भूगोल, समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच के रिश्तों से रुबरु कराया।

वर्ष 2020 में आरपीएससी का सदस्य हुईं नियुक्त

मंजू शर्मा को वर्ष 2020 में आरपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया था। उन्होंने 15 अक्टूबर 2020 को पदभार ग्रहण किया था। उनका कार्यकाल अक्टूबर, 2026 तक था। पर हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद उन्होंने 13 माह पहले ही इस्तीफा दे दिया।

आरपीएससी में रिक्त पदों की संख्या 6 हुई

मंजू शर्मा के इस्तीफे के बाद आरपीएससी के 10 सदस्यीय सदस्यों में रिक्त पदों की संख्या 6 हो गई है। इस वक्त 4 सदस्य ही कार्यरत हैं।

ये भी पढ़ें

Weather Update : मानसून की विदाई को लेकर मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी, राजस्थान में कल बारिश पर आया अलर्ट
जयपुर
Weather Update Meteorological Department New Forecast regarding Monsoon Departure Rajasthan tomorrow rain IMD alert

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Sept 2025 03:09 pm

Published on:

16 Sept 2025 03:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / मंजू शर्मा को RPSC सदस्य के पद से देना पड़ा इस्तीफा, आखिर क्या वजह रही? जानें कुमार विश्वास से उनका क्या है रिश्ता?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.