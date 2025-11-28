ACB Action: करोड़पति निकला तिलम संघ कोटा का जीएम, बड़ी मात्रा में नकदी और एफडी के कागजात जब्त

गिरफ्तार रमेशचंद बैरागी (फोटो-पत्रिका)
कोटा। जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने तिलम संघ कोटा के जीएम रमेशचंद बैरागी को 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद जब एसीबी की टीम ने उसके घर और अन्य ठिकानों पर सर्च अभियान चलाया, तो बैरागी की करोड़ों की संपत्ति सामने आई। टीम को सोना-चांदी, जमीन, दुकानें, बैंक एफडी, बीमा पॉलिसियां और लग्जरी वाहनों जैसी बड़ी मात्रा में चल-अचल संपत्ति के दस्तावेज मिले।
एसीबी कोटा के एडिशनल एसपी विजय स्वर्णकार ने बताया कि तलाशी के दौरान कुल करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति के कागजात बरामद हुए हैं। इनमें तिलम संघ के जीएम के नाम चार दुकानें, एक मकान, एक फ्लैट, तीन प्लॉट और तीन अलग-अलग जगहों पर कुल 28 बीघा जमीन शामिल है। इसके अलावा घर से 250.41 ग्राम सोना और 1760 ग्राम चांदी भी मिली, जिसकी कीमत लाखों में आंकी जा रही है।
एसीबी टीम को आरोपी के बैंक खातों में 11 फिक्स्ड डिपॉजिट मिले, जिनकी कुल राशि 40 लाख 32 हजार 500 रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा उसके सेविंग अकाउंट में 3 लाख 33 हजार रुपए जमा मिले। तलाशी के दौरान 4 लाख 6 हजार रुपए नकद, तीन बीमा पॉलिसियां और करीब 13 लाख रुपए मूल्य की दो कारें, एक बाइक व एक स्कूटी भी जब्त की गईं।
गिरफ्तारी के बाद बारां एसीबी की टीम ने आरोपी रमेशचंद बैरागी को गुरुवार को कोटा एसीबी कोर्ट में पेश किया। एडिशनल एसपी बारां एसीबी कालूराम ने बताया कि कोर्ट ने बैरागी को 10 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए। एसीबी अब उसके आय-व्यय और संपत्ति के स्रोतों की विस्तृत जांच कर रही है।
