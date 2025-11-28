ACB Action: करोड़पति निकला तिलम संघ कोटा का जीएम, बड़ी मात्रा में नकदी और एफडी के कागजात जब्त

एसीबी कोटा के एडिशनल एसपी विजय स्वर्णकार ने बताया कि तलाशी के दौरान कुल करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति के कागजात बरामद हुए हैं। इनमें तिलम संघ के जीएम के नाम चार दुकानें, एक मकान, एक फ्लैट, तीन प्लॉट और तीन अलग-अलग जगहों पर कुल 28 बीघा जमीन शामिल है। इसके अलावा घर से 250.41 ग्राम सोना और 1760 ग्राम चांदी भी मिली, जिसकी कीमत लाखों में आंकी जा रही है।