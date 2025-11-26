ACB Action: कोटा में तिलम संघ का जीएम 30 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, इसके एवज में मांग रहा था घूस

शिकायत सत्यापन के बाद एसीबी कोटा रेंज के डीआईजी आनंद शर्मा के सुपरविजन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कालूराम वर्मा और टीएलओ डिप्टी एसपी प्रेमचंद के नेतृत्व में ट्रैप की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान आरोपी बैरागी ने परिवादी से 30 हजार रुपए रिश्वत के रूप में लेकर अपनी जैकेट की बाईं जेब में रख लिए। टीम ने मौके पर राशि बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसीबी ने मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है।